Seis pessoas são mortas em tiroteio em bar em Nova Iguaçu, no Rio
Mulher foi internada no hospital geral do município, mas não resistiu
Seis pessoas morreram e uma ficou ferida neste domingo (8) em um tiroteio em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira (9) pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ).
Cinco homens foram mortos por disparos de armas de fogo no bar, no bairro de Cerâmica, e duas mulheres que passavam pelo local também foram baleadas.
As mulheres foram socorridas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas uma delas não resistiu aos ferimentos.
Leia também
• Piloto usava RG falso para levar crianças a motel; abusos eram cometidos há ao menos 8 anos
• Menino de 1 ano morre afogado em piscina durante festa do próprio aniversário no interior de SP
• Queda de andaime mata mulher em Copacabana; o acidente também deixou um homem ferido
Segundo informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, Ana Cristina dos Santos, de 57 anos, foi ferida na região dorsal, chegou a ser levada para cirurgia, mas morreu durante a madrugada desta segunda (9).
A outra mulher, ferida na perna, foi avaliada na emergência, fez exames e recebeu alta com orientações médicas.
Investigação
Segundo a Polícia Civil, informações preliminares indicam que uma das vítimas era o alvo da ação criminosa, motivada por disputas entre quadrilhas da região.
A Polícia Civil afirma que diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos. Em nota, disse que testemunhas foram ouvidas e imagens estão sendo analisadas.
A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada.