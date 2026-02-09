A- A+

RIO DE JANEIRO Seis pessoas são mortas em tiroteio em bar em Nova Iguaçu, no Rio Mulher foi internada no hospital geral do município, mas não resistiu

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida neste domingo (8) em um tiroteio em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira (9) pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ).

Cinco homens foram mortos por disparos de armas de fogo no bar, no bairro de Cerâmica, e duas mulheres que passavam pelo local também foram baleadas.

As mulheres foram socorridas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas uma delas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, Ana Cristina dos Santos, de 57 anos, foi ferida na região dorsal, chegou a ser levada para cirurgia, mas morreu durante a madrugada desta segunda (9).

A outra mulher, ferida na perna, foi avaliada na emergência, fez exames e recebeu alta com orientações médicas.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares indicam que uma das vítimas era o alvo da ação criminosa, motivada por disputas entre quadrilhas da região.

A Polícia Civil afirma que diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos. Em nota, disse que testemunhas foram ouvidas e imagens estão sendo analisadas.

A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada.

