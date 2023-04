A- A+

Crime Seis presos foram encontrados enforcados em penitenciária do Equador Guayaquil é a cidade portuária onde foram registrados os piores massacres carcerários do país

Agentes penitenciários do Equador encontraram nesta quarta-feira (12) seis detidos enforcados em uma prisão de Guayaquil, a cidade portuária onde foram registrados os piores massacres carcerários do país, informou o órgão encarregado de administrar as prisões (SNAI).

"Durante a revista de pavilhões" na prisão Guayas N°1, os agentes penitenciários "encontraram seis pessoas privadas de liberdade penduradas", afirmou o SNAI em nota à imprensa.

Um funcionário da entidade informou, em seguida, que os corpos foram encontrados em suas celas, enforcados.

As autoridades não especificaram se os presos apresentavam sinais de violência, nem se pertenciam a grupos criminosos.

Os mortos estavam no pavilhão 5 da penitenciária Guayas 1, que abriga cerca de 6.800 presos e faz parte de um grande complexo prisional.

Segundo a imprensa local, esse pavilhão é controlado por uma gangue chamada Las Águilas, que impõe sua lei e extorque os presos.

As prisões de Guayaquil, no sudoeste do país, têm sido palco de vários dos massacres carcerários que deixaram mais de 400 detentos mortos desde fevereiro de 2021.

O governo do presidente Guillermo Lasso (direita) afirma que os massacres são resultado de confrontos entre quadrilhas rivais ligadas ao tráfico de drogas, que disputam rotas e territórios.

Os massacres deixam corpos decapitados, carbonizados e desmembrados em um país atingido por um aumento da violência ligada às drogas. A pior ocorrência desse tipo foi em setembro de 2021, quando 119 presos foram assassinados.

As últimas mortes na prisão ocorreram em 5 de abril no complexo conhecido como La Roca, uma prisão de segurança máxima em Guayaquil. Um confronto entre detentos deixou três mortos e um ferido.

