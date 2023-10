Seis presos morrem envolvidos no assassinato de candidato presidencial no Equador

Seis colombianos presos no Equador pela morte do candidato presidencial Fernando Villavicencio foram assassinados em meio aos "distúrbios" ocorridos na sexta-feira (6) em um presídio da cidade portuária de Guayaquil, cenário frequente de confrontos sangrentos entre gangues de traficantes.

O órgão responsável pelas prisões (SNAI) garantiu em comunicado que os reclusos mortos na prisão de Guayas 1 "são de nacionalidade colombiana e foram acusados de homicídio" do candidato presidencial.

Os suspeitos foram capturados logo após o assassinato, em 9 de agosto.

Villavicencio foi morto a tiros quando saiu de um comício no norte de Quito, às vésperas das eleições gerais antecipadas de 20 de agosto.

“O Governo Nacional condena este facto e ratifica a sua vontade política de colaborar com as investigações pertinentes no sentido de identificar os responsáveis intelectuais pelo crime do ex-candidato”, acrescentou o SNAI.