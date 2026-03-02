A- A+

GUERRA Seis soldados americanos morreram desde o começo da guerra com Irã Comando militar dos EUA deu informação através da rede social X

Seis militares americanos morreram desde o início da guerra com o Irã, informou, nesta segunda-feira (2), o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), que elevou o número de baixas desde as quatro anunciadas anteriormente.

"As forças americanas recuperaram recentemente os restos mortais de dois militares que estavam desaparecidos em uma instalação que foi atingida durante os ataques iniciais do Irã na região", indicou o Centcom em publicação no X.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran's initial attacks in the region.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Veja também