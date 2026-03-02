Oriente Médio
Seis soldados americanos morreram desde o começo da guerra com Irã (Exército)
Seis militares americanos morreram desde o início da guerra com o Irã, informou, nesta segunda-feira (2), o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), que elevou o número de baixas desde as quatro anunciadas anteriormente.
"As forças americanas recuperaram recentemente os restos mortais de dois militares que estavam desaparecidos em uma instalação que foi atingida durante os ataques iniciais do Irã na região", indicou o Centcom em publicação no X.