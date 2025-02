A- A+

América do Sul Seis soldados guianeses são feridos em tiroteio na fronteira com a Venezuela Confronto ocorreu no rio Cuyuni, área rica em petróleo e minerais

A Guiana informou nesta segunda-feira que seis soldados de suas forças de segurança ficaram feridos em um confronto com supostos membros de uma gangue venezuelana na fronteira com o país. Local teve a presença de tropas guianesas reforçada após incidente.

O confronto ocorreu no rio Cuyuni, no coração da região de Essequibo, uma área rica em petróleo e minerais que os dois países disputam há mais de um século, embora a Guiana a administre efetivamente.

A Força de Defesa da Guiana (GDF, na sigla em inglês) afirmou em um comunicado que um transporte de suprimentos foi emboscado por homens armados e mascarados no trajeto entre a base principal em Eteringbang e Makapa.

Eles identificaram os atacantes como membros de um "sindicato", um termo usado para se referir a muitas gangues na região mineradora na fronteira com a Guiana.

De acordo com a GDF, os mascarados cercaram a embarcação de 9 metros e começaram a disparar; os soldados responderam ao fogo.

"Após a troca de tiros, os assaltantes se retiraram, mas não antes de vários membros das forças de segurança sofrerem ferimentos a bala", comunicou a GDF.

A Força de Defesa também informou que mais tropas foram "mobilizadas para reforçar sua presença na área". "A Força continua comprometida com a proteção de suas fronteiras e tomará todas as medidas necessárias para enfrentar qualquer ameaça à segurança nacional", acrescentaram.

O incidente coincide com o 59º aniversário da assinatura do Acordo de Genebra, que a Venezuela assinou com o Reino Unido em 1966, antes da independência da Guiana, e estabelece as bases para uma solução negociada para a controvérsia territorial.

No entanto, a Guiana rejeita o acordo e pediu à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que ratifique a sentença de 1899, que definiu as fronteiras em disputa e que o pacto de Genebra anulou.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu na terça-feira a Georgetown que volte à mesa de negociações.

