Recife Seis suspeitos são presos e dois carros, apreendidos, durante flagrante de "pega" na Av. Boa Viagem Equipes do BPTran realizavam patrulhamento na área quando perceberam dois carros realizando manobras perigosas na via

Policiais militares prenderam, na noite dessa quarta-feira (27), seis suspeitos de praticarem direção perigosa, popularmente conhecida como “pega”, na avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



De acordo com a PM, equipes do Batalhão de Trânsito (BPTran) realizavam patrulhamento na área quando perceberam dois carros realizando manobras perigosas na via.

As equipes policiais acompanharam os veículos e deram ordem de parada, mas os motoristas desobedeceram, aumentaram a velocidade dos carros e tentaram fugir, segundo informou a corporação.



O efetivo conseguiu abordar os seis suspeitos nas proximidades do polo Pina. Eles e os dois carros usados para a prática de "pega" foram encaminhados à Delegacia de Boa Viagem.

