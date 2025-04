A- A+

SELFIT Selfit promove aulão gratuito no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem Inscrição exigiu doação de 1kg de alimento para presença no aulão

A rede de academias Selfit marcou presença no parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na manhã deste sábado (5) com um aulão ao ar livre para seus alunos.



O aulão “Summer Intense”, presente na atividade desta manhã, teve a modalidade Cross Training praticada pelos inscritos em circuitos. A atividade mistura movimentos com muita intensidade, força e resistência.

O especialista técnico da rede de academias Selfit Gabriel Figueiredo, 29, revelou detalhes da realização do treino.

"Estamos aqui com esse aulão sensacional que oferta aos nossos convidados e nossos clientes uma das experiências que a gente oferece dentro das nossas unidades. A atividade é um aulão de Self Intensive, e a gente está fazendo isso aqui para todo mundo conhecer e trazer mais pessoas para treinar conosco", afirmou.

Aulão Summer Intense Selfit. Na Foto, Gabriel Figueiredo, especialista técnico da rede Selfit | Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Ele reforça que a modalidade capacita todos os alunos do aulão a exercitar o corpo com muita intensidade.

"Selfintensive é a nossa modalidade de cross training. Ela treina o corpo todo, demanda força, resistência, capacidade aeróbica, sendo muito eficiente para o dia a dia, bom para dar disposição a saúde mental", destacou.

O presidente da Selfit, Fernando Menezes, exalta muita satisfação em promover mais um aulão da rede, ainda mais no Recife, local onde foi fundado a rede de academia.

"Estamos aqui em Recife, no tradicional Parque Dona Lindu, realizando mais uma edição do nosso Summer Intense. Estamos muito animados e movimentando nossos alunos, trazendo essa turma que estava em casa no sofá para se exercitar aqui. Há pouco tempo, fizemos uma excursão que também foi um grande sucesso, mais uma edição em Fortaleza. Estamos levando saúde para todo o Brasil, especialmente aqui, na nossa casa, no Nordeste. Foi aqui, em Pernambuco, que começamos a nossa história, e estamos muito felizes de estar no Dona Lindu, em Recife", completou.

Aulão Summer Intense Selfit. Na Foto: Fernando Menezes, Presidente da Selfit | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A estudante de educação física Maria Isabel de Souza, 22, comenta que gosta muito da academia e ao longo do tempo vem pegando mais gosto, tanto pela saúde física quanto para mental.

"Vim aqui para a aula aberta da Selfit porque é uma academia que eu gosto muito. Tenho muito prazer pelos instrutores, que são super atenciosos. Já faz um ano e meio que estou nesse mundo da musculação e só tenho adquirido mais gosto, tanto pela saúde física quanto pela mental. Então, convido todo mundo que ainda não faz parte a conhecer a Selfit ou a praticar algum outro tipo de esporte, porque tenho certeza de que isso vai abrir portas e transformar bastante a sua vida, tanto em termos de saúde quanto de bem-estar psicológico", concluiu.

Veja também