CARNAVAL Sem abrir mão da tradição dos Caiporas, Pesqueira celebra diversidade e inclusão no Carnaval 2024 Folia da cidade do Agreste pernambucano traz shows, blocos, troças e muita ancestralidade neste ano

Amplamente conhecida como a terra dos Caiporas, Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, a 213,9 km do Recife, celebra, no Carnaval deste ano, a diversidade e a inclusão. Isso vale tanto de maneira simbólica, com a representação de bens culturais do município na folia, quanto na gama de atrações, disponíveis para todos os públicos, dos mais velhos aos mais jovens.

Ainda assim, se engana quem pensa que, em meio a tudo isso, não há espaço para a tradição e a ancestralidade. Em meio às festas da cidade, já é tradicional que blocos e troças ganhem as ruas para animar os foliões. O mais conhecido deles é o chamado "Carnaval dos Caiporas". Pessoas se fantasiam com máscaras de estopa que cobrem toda a cabeça e parte do corpo.

Algumas histórias apontam que o Caipora seria um ser sobrenatural que percorre a mata para assustar os caçadores. Quer seja isso ou não, pouco importa para a população de Pesqueira, que, a partir de 1962, pela mente de João Justino, mais conhecido como Gilete, oficializou o desfile com as figuras, ano após ano, Carnaval após Carnaval.

“Os Caiporas usam aquelas vestimentas tradicionais dos povos originários. A troça foi trazida para o Carnaval da cidade, em respeito à tradição, com desfiles todos os dias e 85 caiporas pelas ruas. Eles são muito engraçados e figurativos, e os foliões vão brincando com eles”, explicou o assessor de imprensa e folião de Pesqueira, Henrique Cavalcanti.

Neste ano, a troça “Os Caiporas” sai em cortejo pela cidade no domingo (11) e na terça-feira (13). Em ambas as ocasiões, o desfile parte do bairro da Farroupilha, onde será feita a concentração, até o QG do Frevo, onde fica o palco principal.

Veja, abaixo, a programação:

Domingo (11 de fevereiro)

Saída: 9h (Farroupilha, até o QG do Frevo)

Terça-feira (13 de fevereiro)

Saída: 13h (Farroupilha, até o QG do Frevo)

"Muito mais que os Caiporas"

Por mais que valorizem a tradição, para Henrique Cavalcanti, o Carnaval de Pesqueira é “muito mais que os Caiporas”. Dentre as atrações disponíveis para a população, está o Bloco Lira da Tarde, que comemora, em 2024, 85 anos de existência. Segundo o assessor, a agremiação é o "Galo da Madrugada do Interior".

O desfile também acontece no domingo (11), com concentração às 14h no bairro Baixo de São Sebastião, e segue até o QG, às 16h.

"No caminho para chegar ao palco principal, o bloco, acompanhado de uma orquestra de frevo, passa pela rua da Previdência Social e encontra o trio elétrico no QG. Lá, eles irão dar duas voltas na praça, arrastando os foliões da cidade", explicou Henrique.

Veja, abaixo, a programação:

Desfile do Bloco Lira da Tarde

Domingo (11 de fevereiro)

Concentração: 14h (Baixo de São Sebastião)

Saída: 15h (rumo ao QG do Frevo).

Bloco Lira da Tarde no Carnaval de Pesqueira. - Foto: Reprodução/Internet

Outra atração é o desfile do bloco "Os Cangaceiros", que toma as ruas da cidade tradicionalmente no domingo,a partir das 9h, com partida do Monte da Graça. Na segunda e terça, no mesmo horário, o bloco faz o cortejo a partir da Baixa de São Sebastião.



Veja, abaixo, a programação:

Desfile do bloco Os Cangaceiros

Domingo (11 de fevereiro)

Concentração: 9h (Monte da Graça)

Terça-feira (13 de fevereiro)

Concentração: 9h (Baixo de São Sebastião)



Carnaval para todos

Muito antes de atuar como porta-voz da cidade, Henrique já era folião. Ele conta que sempre teve uma relação muito intrínseca com o Carnaval e que a principal vantagem da folia de Pesqueira está na possibilidade para que todos possam aproveitar a festa, das crianças aos idosos.

“Eu brinco o Carnaval desde a barriga da minha mãe. Meu pai era músico, tocava em trios elétricos e meus pais se conheceram no Carnaval. Ainda criança, eu tinha a cultura de ir para ensaios, participar da festa. O Carnaval aqui é muito representativo por ser, também, muito inclusivo. Se você quiser sair às 9h da manhã e voltar às 22h, vão ter atrações. Meu espírito de Carnaval é muito grande porque esse Carnaval é muito cultural”, afirmou.

A programação oficial do Carnaval de Pesqueira vai do dia 8 até o dia 13 de fevereiro. Confira, abaixo, todas as atrações presentes nos shows deste ano, que acontecem no QG do Frevo:

Quinta-feira (8)

Trio e Banda Asas da América

Sexta-feira (9)

Dodô Pressão

Rubynho

Sábado (10)

Lipe Lucena

Henry Freitas

Domingo (11)

Márcio Dhuka

André Marreta

Segunda-feira (12)

MC Elvis

Raphaela Santos

Terça-Feira (13)

Saiddy Bamba

Marcelo Falcão

Marron Brasileiro

