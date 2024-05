A- A+

Educação Sem acordo com o governo, professores de mais 5 universidades federais devem entrar em greve De acordo com sindicato, outras três também vão aderir até a próxima segunda-feira; última proposta do governo foi recusada por docentes e técnicos e categorias aguardam novas negociações

Professores de mais cinco universidades federais inteiras, de um campus da UFCG e de um Cefet devem entrar em greve até esta quinta-feira, informou o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes). Além disso, até a próxima segunda-feira, docentes de outras três já decidiram que também vão aderir à paralisação por reajustes salariais caso não haja acordo com o governo, o que é improvável de acontecer até esta data.

No último dia 26, tanto os professores, quanto os técnicos-administrativos federais negaram a proposta do governo de reajuste. As duas categorias agora aguardam novas rodadas de negociação. Representantes de seus movimentos sindicais afirmam que a expectativa é de que esses encontros sejam marcados até sexta-feira para a próxima semana.

Com essas oito instituições, subirá para 41 o número de universidades federais em greve por conta das reivindicações dos professores. Além disso, ainda há cinco institutos federais e um Cefet.

Considerando também o movimento dos técnicos administrativos, atualmente são pelo menos 52 universidades, 79 institutos federais (IFs) e 14 campus do Colégio Pedro II estão em greve. Parte pela mobilização dos docentes, parte pela dos técnicos e outra parte pelas duas categorias.

A última proposta do governo, feita em 19 de abril, foi idêntica aos dois sindicatos: 9% em janeiro de 2025 e mais 3,5% em maio de 2026. A reivindicação dos técnicos administrativos é de 37% de reajuste em três anos. O impacto dessa medida é de R$ 8 bilhões. Já o dos professores é de 22%, ainda sem impacto divulgado. Nos dois casos, com aumentos já em 2024.

Professores em greve*

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal de Tocantins (UFT)

Univerisidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Novas adesões*

Adere em: 1º de maio

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Universidade Federal de Campina Grande - Campus Cajazeiras (UFCG-Cajazeiras)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Adere em: 2 de maio

Universidade Federal do Acre (UFAC)

Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Adere em: 5 de maio

Universidade Federal do Sergipe (UFS)

Adere em: 6 de maio

8 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

9 Universidade Federal de Goiás (UFG)

Técnicos

De acordo com Daniel Farias, da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), a proposta gerou revolta na categoria. Isso porque ela ficou aquém do esperado pelos grevistas e especialmente pela outra categoria, a dos docentes, receber um percentual idêntico.

— Em 2015, houve reajuste aos docentes que não chegou aos técnicos. Por isso, estamos com os salários ainda mais defasados. Somos a maior categoria do funcionalismo público e temos os menores salários — afirma Farias, que ocupa a coordenação Jurídica e de Relações de Trabalho da Fasubra.

Entre os técnicos administrativos, há cinco níveis salariais: do A (funções como porteiro, auxiliar de serviços gerais) ao E (psicólogos, assistentes sociais, biólogos, administradores, etc). A variação de remuneração base vai de R$ 1,5 mil a R$ 4,3 mil. A maior parte da categoria (70%) está concentrada nos níveis E e D (profissões de nível médio, como técnico administrativo e auxiliar de enfermagem, com salários base de R$ 2,3 mil).

— Os 9% de um docente, que recebem em torno de R$ 20 mil, já dão cerca de R$ 1,5 mil. Foi uma proposta indecorosa do governo — afirmou.

Veja também

Estados Unidos Senado do Arizona revoga lei de 1864 contra aborto e mantém procedimento até 15ª semana