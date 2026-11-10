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ÁGUA Sem água para cozinhar ou tomar banho, indonésios protestam contra 'data centers' Centros de dados consomem uma grande quantidade de água para o seu resfriamento

Expostos a uma longa seca e com quase nenhuma água para cozinhar ou tomar banho, os moradores da ilha indonésia de Batam protestam contra a proliferação de 'data centers' que alimentam o crescimento da inteligência artificial.

A região tem sofrido com uma "seca prolongada", agravada por um forte episódio do fenômeno climático El Niño, declarou à AFP o operador local do serviço de água.

Mas, como acontece em outros países, a população culpa os 'data centers', instalações que mantêm em funcionamento aplicativos e ferramentas de IA, que costumam usar água para resfriar seus servidores.

A frustração cresce na Indonésia e na Malásia, especialmente nas regiões fronteiriças com Singapura.

A princípio, as pessoas diziam: "graças a Deus, a indústria chega a Batam", contou Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan, um comerciante de 54 anos.

Mas os cortes recentes no abastecimento municipal de água fizeram com que "às vezes ficasse sem banho".

"Não podemos comer arroz sem água, nem cozinhar verduras", afirmou o comerciante.

No momento mais crítico, dezenas de habitantes organizaram protestos em frente ao Nongsa Digital Park, novo complexo de 'data centers' e outras instalações, declarado zona econômica especial.

Os moradores do local acreditam que "a escassez de água (...) está relacionada com sua construção", afirmou Juniardi.

A seca provocou uma forte diminuição do nível da água no reservatório próximo de Nongsa, e uma falha elétrica agravou as interrupções do sistema de abastecimento, explicou Ginda Alamsyah, porta-voz da Air Batam Hilir (ABH), empresa operadora do serviço hídrico.

O parque tecnológico recebe água de outro reservatório, o de Duriangkang, destacou uma fonte do setor industrial.

Malcheirosa e amarelada

No final de setembro, as autoridades informaram aos desenvolvedores que deviam construir plantas dessalinizadoras de água do mar para os sistemas de refrigeração, a fim de evitar uma pressão maior sobre os recursos locais.

Entre as empresas responsáveis pelos 'data centers' que já funcionam ou estão previstos no Nongsa Digital Park estão a BW Digital, com sede em Singapura, a DayOne e o Princeton Digital Group.

Outro proprietário, o Gaw Capital Partners, com sede em Hong Kong, afirmou estar "a par da preocupação" dos moradores da região.

Para garantir operações sustentáveis, nossos "centros de dados devem combinar engenharia avançada, projetos arquitetônicos eficientes e o uso de fontes de energia renovável", reforçou a empresa.

Isto inclui o uso dos chamados sistemas de "circuito fechado", que permitem reutilizar os recursos e, portanto, requerem menos água doce.

Na vizinha cidade costeira de Mata Ikan, os moradores tiveram que usar água do mar para se limpar após evacuar, contou o manifestante Rahmat, de 52 anos, que, assim como muitos indonésios, se apresenta com um único nome.

"A crise da água dura um ano, mas piorou nos últimos seis meses", afirmou em sua casa Sulastri, de 38 anos. Para lavar os pratos, usa água de uma garrafa plástica.

"Muitos de nós temos pequenos postos de venda. Antes, fazíamos cubinhos de gelo, mas não podemos mais", acrescentou.

O governo distribuiu água com carros-pipa, mas Sulastri conta que era "malcheirosa e amarelada".

A AFP fez contato com a administração local da BP Batam (a autoridade governamental da zona franca) e com o Ministério de Assuntos Econômicos da Indonésia, mas nenhum respondeu às perguntas.

As interrupções recentes na distribuição de água "não foram causadas pelos data centers", afirmou em outubro Amsakar Achmad, prefeito de Batam e diretor da BP Batam, segundo a imprensa local.

Deve-se, segundo ele, a "fatores meteorológicos e climáticos".

Auge tecnológico

Segundo um relatório da KPMG, está previsto que a capacidade dos 'data centers' no sudeste asiático triplique até 2030 em comparação com 2025.

Esta expansão pode exercer pressão sobre o abastecimento de água, mas também sobre as redes elétricas, que ainda dependem em grande medida dos combustíveis fósseis que contribuem para o aquecimento do planeta.

Os 'data centers' se multiplicaram na Indonésia e na Malásia, quando as limitações de recursos levaram Singapura a suspender novos projetos entre 2019 e 2022.

Desde então, o setor experimentou uma rápida expansão.

Ginda afirmou que a empresa fornecedora de água ABH apoia as políticas destinadas a fomentar o desenvolvimento em Batam, desde que sejam geridas adequadamente.

Neste sentido, a ABH tenta aumentar a capacidade dos seis reservatórios de Batam mediante trabalhos de dragagem. Outra opção durante os períodos de seca é semeadura de nuvens.

Ponto de inflexão

Ao norte de Singapura, a região malásia de Johor se tornou "um dos maiores conglomerados emergentes de infraestrutura de IA do mundo", segundo James Chai, pesquisador do Instituto ISEAS Yusof Ishak.

Há apenas cinco anos, Johor contava com uma capacidade de 'data centers' de 10 megawatts. Desde então, este número multiplicou-se por 200 e atualmente, alcança os 2,1 gigawatts, explicou.

O custo ambiental pode ser alto.

Segundo o governo, está previsto que até 2035 os centros de dados absorvam um terço do consumo total de energia da Malásia.

Os moradores de Johor protestam contra a contaminação por poeira e as inundações repentinas, à medida que os operadores colocam suas instalações cada vez mais perto de áreas residenciais.

"Johor está em um ponto de inflexão crítico", afirmou à AFP Mohd Fadhil Md Din, da Universidade Tecnológica da Malásia.

"Todos notamos"

Às vezes, os protestos dão resultado.

Em Kota Damansara, nos arredores de Kuala Lumpur, um terreno destinado à construção de um 'data center' segue vazio depois que os moradores se opuseram ao projeto.

O desenvolvedor retirou em agosto seu pedido de permissão de planejamento, depois que os moradores expressaram seu repúdio na internet, pressionaram seu deputado e reuniram mais de 9.000 firmas para uma petição.

Jahaidi Harun, de 72 anos, estava preocupado com o barulho que podia gerar e pela pressão adicional sobre as infraestruturas existentes.

Os 'data centers' "consomem muita água", explicou o aposentado, e "se não chove durante um mês, todos notamos".

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