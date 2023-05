A- A+

Serviço de saúde Sem ambulância, paciente de hospital em Goiana é levado em maca no meio da rua para fazer exame Com o equipamento de raio X sem funcionar, ele foi levado por dois maqueiros para uma clínica particular. Filha registrou a ação com o celular

Na última quarta-feira (3), uma mulher registrou vídeo do seu pai sendo transportado de maca pelo meio da rua para fazer um exame de raio X, divulgado pelo G1. O caso aconteceu no município de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, no Hospital Belarmino Correia.

Coberto por um lençol, o paciente foi levado por duas pessoas da unidade para uma clínica particular, porque, segundo foram informados pelos funcionários do local, o equipamento para realizar o exame estava quebrado.

"Acho isso o cúmulo do absurdo. Tendo que andar com uma maca na avenida aqui para tirar um raio X com o meu pai nessa situação", disse a filha do paciente no vídeo.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o paciente, de nome e idade não divulgados, é conduzido por dois maqueiros pela rua dos Martírios, no bairro Jardim Nova Esperança. Ambos aparecem no vídeo usando uniformes com o logo da prefeitura de Goiana.

De acordo com nota da a prefeitura da cidade, o paciente foi admitido no hospital, que é de gestão estadual, e, após avaliado, precisou realizar exame de radiografia e outros procedimentos.

Como o equipamento do Hospital Belarmino Correia estava quebrado, "a família decidiu realizar o exame de raio X em uma clínica particular próximo ao hospital, que fica do outro lado da via, e depois retornar", diz nota do hospital.

"O paciente foi levado ao hospital com o apoio da ambulância do município, mas foi conduzido à clínica particular sem ajuda da viatura por iniciativa própria da equipe do Belarmino Correia. Este não é um procedimento do município, que está apurando os fatos para tomar todas as providências necessárias que competem à gestão municipal", diz nota.

Já a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) afirmou que o paciente não estava internado na unidade de saúde.

“Foi [o homem] levado à unidade pela equipe de saúde municipal para colocação de sonda gastroenteral”, disse a SES-PE.

Sobre as pessoas que levaram o homem na maca, a secretaria afirma que eles não fazem parte do quadro de pessoal do Belarmino Correia.

Confira a nota completa da Prefeitura de Goiana:

"O caso ocorreu no Hospital Regional que é de responsabilidade e gestão do governo do estado de Pernambuco. O paciente foi admitido no hospital após avaliado precisou realizar exame de radiografia (raio x) e outros procedimentos. Porém o aparelho está quebrado, o paciente realizou os outros procedimentos e a família decidiu realizar o exame (raio x) em clínica particular próximo ao hospital (do outro lado da via) e depois retornar para o hospital. O paciente foi levado ao hospital com o apoio da ambulância do município. Ele foi levado a clínica particular de um lado ao outro sem ajuda da viatura por iniciativa própria da equipe. Destacamos que este não é um procedimento do município e a gestão está apurando os fatos para tomar todas as providências necessárias que competem a gestão municipal."

Confira a nota completa da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE):

"A direção do Hospital Belarmino Correia informa que o paciente mostrado nas imagens não estava internado no serviço de saúde, porém este foi levado à unidade pela equipe de saúde municipal para colocação de sonda gastroenteral. É importante frisar que os profissionais mostrados no vídeo não fazem parte do quadro de pessoal do Belarmino Correia.



Chegando ao Belarmino Correia, a equipe que o acompanhava foi orientada a realizar o exame de raio-X em outro estabelecimento de saúde – e que posteriormente retornasse para realização do procedimento -, pois o equipamento da unidade está passando pelo processo de troca do produto químico que possibilita a melhor resolução da imagem. A troca será finalizada nesta quinta-feira (04/05) e o aparelho voltará a realizar os exames dos pacientes.



A direção do serviço de saúde reforça que não faz parte da conduta adotada pelos profissionais a remoção de pacientes em via pública sem o transporte adequado e que preza pela segurança de seus pacientes e profissionais."

