RIO DE JANEIRO Sem atendimento, vítimas da chuva de Nova Iguaçu procuram ajuda da prefeitura TV Globo mostrou pessoas desmaiadas e outras sendo carregadas em frente do centro social

Mais de 24 horas depois das fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, os municípios fluminenses ainda enfrentam os efeitos das ruas alagadas, de deslizamentos e de acidentes. Em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, houve confusão em frente ao CRAS Estação Morro Agudo. O local, que fica em uma das regiões mais atingidas pelas chuvas, estava lotado durante a manhã desta segunda-feira. A TV Globo mostrou pessoas desmaiadas e outras sendo carregadas em frente do centro social. Os moradores também denunciaram falta de organização e até utilização de spray de pimenta pela polícia. Alguns moradores estavam lá desde às 3h00 da manhã.

"Jogaram spray de pimenta, bateu em rosto de criança. Tem uma mulher morrendo ali. Não organizaram nada", contou uma moradora.

Ao todo, 11 pessoas morreram e uma segue desaparecida. Foram três mortos em Nova Iguaçu, um em Belford Roxo, dois em Duque de Caxias, dois em São João de Meriti e três no Rio de Janeiro. Uma mulher está desaparecida após a queda de um veículo no Rio Botas, no trecho entre Nova Iguaçu e Belford Roxo.

Na capital, o metrô teve funcionamento restabelecido, e um hospital e nove unidades de atenção primária tiveram consultas suspensas pelos próximos dias.

