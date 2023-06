A- A+

SAÚDE Sem atingir meta de 90%, Pernambuco encerra campanha de vacinação contra a influenza Estado tem quarta maior cobertura do País e superou timidamente números do ano passado

Pernambuco encerra a campanha nacional de vacinação contra a influenza, nesta sexta-feira (30), sem bater a meta de 90% entre os grupos prioritários preconizada pelo Ministério da Saúde. O Estado, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), atingiu uma cobertura de 68,03%, superando em pequena margem os 67,06% da mobilização do ano passado.

Desde 10 de abril, data de início da campanha, Pernambuco aplicou 2.650.014 doses do imunizante que previne contra a gripe. Apesar da cobertura vacinal mais baixa do que o esperado, o Estado foi o quarto no ranking nacional, atrás do Amapá (98,48%) — o único a atingir meta até aqui —, Paraíba (85,88%) e Maranhão (68,69%).

Dados enviados pelas gestões municipais indicam que 39 cidades pernambucanas atingiram a meta de 90% de imunização dos grupos elegíveis [confira a lista completa no final do texto].

A SES-PE destaca que em 12 de maio, o Ministério da Saúde orientou aos estados a realizarem a ampliação das ações para população a partir dos 6 meses de idade. Apenas considerando os grupos prioritários, mais de 3,5 milhões (3.538.195) de pessoas podem receber a dose da vacina em Pernambuco.

“Nos preocupa o fato de que em pouco mais de dois meses de campanha, os municípios pernambucanos não alcançarem a meta definida para considerar uma população protegida e frear a circulação do vírus em nosso território. Quando analisados os números em âmbito nacional, embora Pernambuco esteja bem ranqueado, observamos que esta tendência se reflete em todas as regiões do país”, destaca a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A secretária também destaca a baixa cobertura vacinal entre crianças, diante da crise na saúde pública que levou o Estado a decretar situação de emergência. Um total de 481.391 doses foram aplicadas nessa faixa etária, o que indica uma cobertura de 61,41%.

“A vacinação vai continuar até durarem os estoques remanescentes do imunobiológico presentes nos municípios. Por ser uma estratégia de vacinação realizada por meio de campanha anual, as doses direcionadas a todos os Estados são específicas para o período de campanha. Quem ainda não se vacinou, deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência e se proteger contra a gripe”, reforça a superintendente de Imunizações e Vigilância de Doenças Imunopreviníveis, Jeane Tavares Torres.

Grupos prioritários

Doses aplicadas: 2.650.014 - Cobertura grupos prioritários: 68,03%

68,98% Idosos (892.797 doses aplicadas)

61,41% Crianças (481.391 doses aplicadas)

72,79% Trabalhadores de saúde (188.789 doses aplicadas)

89,01% Professores (91.372 doses aplicadas)

67,55% Gestantes (63.845 doses aplicadas)

102,54% Povos indígenas (38.787 doses aplicadas)

Comorbidades (265.362 doses aplicadas)

Outros grupos sem comorbidades (535.746 doses aplicadas)

