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Tecnologia Sem controlador, OnlyFans vira alvo de disputa entre investidores após morte de bilionário Falecimento de Leonid Radvinsky abre caminho para investidores e executivos de Hollywood disputarem plataforma avaliada em bilhões

A morte do bilionário Leonid Radvinsky, dono majoritário do OnlyFans, desencadeou uma disputa pelo controle da plataforma de conteúdo por assinatura, que movimenta bilhões de dólares e atrai interesse crescente de investidores e executivos da indústria do entretenimento.

Radvinsky morreu aos 43 anos após uma batalha privada contra o câncer, segundo comunicado da empresa. A morte, mantida em sigilo fora de seu círculo próximo até sua divulgação, ocorreu em meio a negociações para a venda do negócio, que já vinha sendo considerado um dos ativos mais lucrativos da chamada economia dos criadores.

Com faturamento de cerca de US$ 1,4 bilhão em 2024, segundo o órgão oficial do governo do Reino Unido responsável pelo registro e pela regulação administrativa de empresas, o OnlyFans passou por uma transformação nos últimos anos, ampliando sua atuação além do conteúdo adulto para áreas como comédia e esportes, o que aumentou seu apelo para investidores tradicionais.



A ausência de um controlador definido após a morte do empresário acelerou o interesse de potenciais compradores. Entre os nomes especulados estão grandes figuras de Hollywood e fundos de investimento, como a Architect Capital, que já avaliava a aquisição de uma participação majoritária na empresa por bilhões de dólares, publicou o The Wall Street Journal neste ano.

As negociações, no entanto, enfrentam obstáculos. O histórico da plataforma com conteúdo adulto ainda gera resistência no mercado financeiro, dificultando acordos e eventuais planos de abertura de capital

Fontes próximas às tratativas afirmam que Radvinsky buscava vender a empresa antes de morrer, preocupado com o futuro da família e com possíveis disputas pelo controle do negócio.

— Ele estava desesperado para concluir a venda — disse uma fonte ao Page Six.

Criado em 2016 e adquirido por Radvinsky em 2018, o OnlyFans se consolidou como uma das plataformas mais influentes da internet ao permitir que criadores monetizem diretamente seu conteúdo com assinantes. A morte do empresário, considerado uma figura discreta no setor, marca uma nova fase para a empresa, agora no centro de uma disputa estratégica entre tecnologia e entretenimento.

O desfecho das negociações deve definir não apenas o futuro da plataforma, mas também os rumos de um mercado em expansão, que mistura redes sociais, produção independente e monetização direta de conteúdo.

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