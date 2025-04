Sem data para o conclave, Vaticano aponta trio de cardeais para auxiliar Camerlengo

A- A+

O grupo de 60 cardeais que se reuniu nesta nesta terça-feira do Vaticano para decidir os próximos passos após a morte do Papa Francisco decidiram nomear três auxiliares para ajudar o Camerlengo, Kevin Joseph Farrell, enquanto o Trono de São Pedro está vazio. Cardeais devem se revezar nesta função auxiliar até que seja realizado o conclave, que ainda não tem data definida.

Após a morte de um Papa, tem início um período conhecido como Sé Vacante, que termina quando um novo Pontífice é eleito pelo Colégio de Cardeais, o conclave. Essa é uma das hipóteses em que o Camerlengo — que significa "funcionário da câmara do soberano" (em tradução livre) — assume a administração dos assuntos correntes do Vaticano (também o faz quando o Pontífice está internado ou em viagem).

Os cardeais determinaram que o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, o cardeal polonês Stanisław Ryłko, arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco será sepultado, e o Cardeal Fabbio Baggio, alto funcionário do escritório de desenvolvimento e migração do Vaticano, ficarão responsáveis por auxiliar Farrell em sua missão.



Os cardeais também determinaram um sistema de rodízio, em que os auxiliares serão substituídos de três em três dias.

Enquanto o Camerlengo fica responsável por questões administrativas, os cardeais se envolvem nas questões mais políticas ligadas à sucessão do Pontífice. Os representantes da Igreja Católica são convocados para as reuniões pré-conclave, como a desta terça-feira, que definem as datas e todos os detalhes do processo.

O conclave deve acontecer entre 15 e 20 dias após a morte do Papa, mas os cardeais ainda não estabeleceram a data de início, que não deve ser antes de 5 de maio.

