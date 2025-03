Sem depilação ou laser: cientistas descobrem maneira surpreendente de acabar com pelos; saiba qual

A- A+

Indesejado por muitos, os pelos podem estar com os dias contados, segundo uma nova pesquisa. Especialistas descobriram que a aplicação de um aditivo alimentar comum, como um adoçante, nos folículos capilares pode ativar "receptores gustativos" e impedir o crescimento de pelos.

Embora os receptores gustativos geralmente estejam associados às papilas gustativas na boca, eles são encontrados por todo o corpo e desempenham várias funções relacionadas ao metabolismo, à regulação do sistema imunológico e à reprodução.

Os pesquisadores descobriram que os folículos do couro cabeludo humano têm um receptor de sabor amargo chamado TAS2R4.

Quando estimulado com um adoçante natural semelhante à estévia, o receptor gustativo envia sinais aos folículos que impedem o crescimento do cabelo.

Segundo os cientistas, isso poderia levar a um novo tratamento de remoção de pelos para humanos sem a necessidade de aparar, depilar ou retirar a laser.

“Apesar do nome e de sua associação histórica com as papilas gustativas, os receptores gustativos surgem em lugares inesperados. Essas descobertas identificam receptores gustativos específicos nos folículos capilares humanos, demonstram que eles são ativos e podem ser acionados para controlar o crescimento capilar”, afirma o autor principal do estudo, Ralf Paus, professor da Universidade de Miami.

Testes em couro cabeludo humano doado descobriram que o adoçante semelhante à estévia, chamado rebaudiosídeo A, funcionou nos folículos capilares de homens e mulheres.

“Ativar os receptores gustativos nos folículos capilares com adoçante natural para prevenir o crescimento indesejado de pelos não é uma combinação de palavras que eu necessariamente esperava ver antes de ler esta pesquisa, e ainda assim aqui estamos”, disse John McGrath, editor-chefe do British Journal of Dermatology, onde o estudo foi publicado.

Segundo ele, o conceito é que a ativação dos receptores altera a maneira como o cabelo passa pelas fases de crescimento, promovendo o que é conhecido como "apoptose", onde os folículos capilares começam a morrer, interrompendo o crescimento do cabelo.

