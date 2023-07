A- A+

MOBILIDADE Sem metrô nem ônibus, população do Recife e Região Metropolitana terá quarta-feira de "sufoco" Aproximadamente dois milhões de usuários serão afetados com ambas suspensões

Recife e Região Metropolitana amanheceram nesta quarta-feira (26) sem contar com o funcionamento do metrô e dos ônibus, por “protesto” contra uma série de reivindicações das categorias que não foram atendidas. Reajuste salarial é um dos pedidos em comum. Em consequência, aproximadamente dois milhões de usuários serão afetados.



A escolha dos rodoviários por parar as atividades por tempo indeterminado a partir da 0h, foi selada depois de uma reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários e da Urbana-PE, por intermédio da Justiça do Trabalho.



Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima rememorou as tentativas de negociação para que a necessidade de uma greve fosse afastada, e listou as dificuldades que a classe encontra, sem perspectiva de mudança.

Aldo Lima disse que classe "fez todos os esforços necessários para evitar a greve" (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)



“Essa categoria precisa ser valorizada e vamos buscar isso na luta. É uma luta por um transporte público de qualidade. O metrô vem sofrendo muito com essa desvalorização da profissão. O trabalhador rodoviário está exposto ao risco, sofre violência e constrangimento, o ticket alimentação é baixo, não temos reajuste, nem um plano de saúde. Fizemos todos os esforços necessários para evitar a greve”, assegurou.



Por meio de uma nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte disse que “oficializou as empresas operadoras e o Sindicato dos Rodoviários para que, diante da paralisação da categoria, seja cumprida uma frota mínima de 80% dos ônibus nos horários de pico e 50% nos demais horários”, ressaltando ainda que “a medida baseia-se na Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989, e no Artigo 6º, da Constituição Federal”. O cumprimento ou não dessa medida, no entanto, ainda não foi divulgado pelos rodoviários.



Os metroviários, por sua vez, realizaram uma votação na noite desta terça-feira (25), na frente da Estação Central, onde decretaram a suspensão do serviço das Linhas Sul (incluindo Diesel) e Centro já a partir das 22h desta terça-feira (25). Ao todo, 37 estações estarão fechadas. Oficialmente, o prazo de pausa acordado foi de 48h, com previsão de retorno para a próxima sexta-feira (28).



O vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Assis Filho, reafirmou o pedido da classe para que o metrô não seja privatizado e revelou uma negativa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no reajuste salarial, o que não acontece há mais de uma década, segundo ele.

Assis Filho, durante assembleia na noite desta terça-feira (25), no Recife (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)



“A empresa no começo deu zero índice de aumento salarial e pedimos 25%, diante de 13 anos sem reajuste que cumpra com aquilo que podemos colocar na mesa. Queremos sentar e conversar para negociar, mas de uma maneira justa”, afirmou.

