A- A+

TRANSPORTE Sem metrô, plano de contingência do Grande Recife é mantido na volta para casa Linhas especiais foram ativadas para facilitar mobilidade da população

Com a paralisação dos metroviários, passageiros que dependem do transporte público para se deslocar na Região Metropolitana do Recife (RMR) precisarão recorrer aos ônibus durante a volta para casa desta sexta-feira (11).

O sistema, que atende cerca de 180 mil passageiros diariamente, amanheceu com suas 36 estações fechadas após a retomada da paralisação dos metroviários durante tempo indeterminado. A decisão dos trabalhadores foi tomada na quinta-feira (10) durante assembleia geral da categoria.

Buscando minimizar os impactos na rotina da população, o Grande Recife executa, desde a manhã, um Plano de Contingência envolvendo a ativação de três linhas especiais, que realizam a conexão entre terminais integrados. São elas: 238 – TI Jaboatão/TI Barro, 2481 – TI Camaragibe/TI TIP e 858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

Além dessas, outras 18 linhas receberam o reforço, alteração e prolongamento no itinerário, passando a seguir viagem até a área central da capital pernambucana. Visando a garantia do melhor funcionamento da operação, agentes do consórcio acompanham o Plano de Contingência e realizam os devidos ajustes.

Por meio de nota, o consórcio solicitou a “compreensão e colaboração do usuário devido a um possível aumento de demanda nestas linhas, pois a capacidade de transporte de uma composição do metrô é bem maior que a do ônibus”.

Confira as linhas com reforço na frota:

200 – TI Jaboatão (Parador)

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista)

232 – Cavaleiro

243 – Vila Dois Carneiros

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)

2480 – TI Camaragibe/Derby

166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

185 – TI Cabo

026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra

115 – TI Aeroporto/TI Afogados

023 – TI Aeroporto/TI Tancredo Neves

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco

140 – TI Cajueiro Seco/Shopping

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)

370 – TI TIP/TI Aeroporto

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 07h às 19h, por meio do número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (81) 99488.3999, das 05h30 às 21h30.

Veja também

SAÚDE Por que adormeço no sofá, mas perco o sono quando vou para a cama? Especialistas explicam