O retorno para casa continuou repleto de transtornos pela Região Metropolitana do Recife nesta quinta-feira (13). Em diversos pontos da cidade, foram registradas muitas filas e ônibus lotados.

No Terminal Integrado Joana Bezerra, Zona Sul do Recifel, a linha BR 101/TI Joana Bezerra apresentava superlotação. O auxiliar de sushiman José Carlos Mota de 31 anos, relatou que passou cerca de cinco horas para chegar ao trabalho pela manhã e já estava há quase duas horas esperando o ônibus para voltar para casa.

“Saí de 6h15 de Jaboatão Velho e só consegui desembarcar no Shopping RioMar, às 11h, e, pelo o que já estou esperando aqui, devo chegar em casa mais de 21h. É isso que o trabalhador passa”, lamentou.

Nas paradas de ônibus e BRTs na região do Centro do Recife, a movimentação era intensa, e passageiros reclamavam da demora de algumas linhas. Eliane de Fontes, vendedora de 40 anos, estava em um ponto da Avenida Dantas Barreto. “Meu ônibus não demora e, em cerca de 5 minutos consigo pegá-loó, mas já faz mais de 20 minutos que eu estou aqui e nem sinal dele.”

Na Av. Agamenon Magalhães, na altura do Derby, o fluxo de pessoas nas paradas de ônibus era alto, e o transporte circulava sempre com a capacidade excedida.

Fim da paralisação?

Exigindo melhorias na qualidade do transporte, pagamento do piso salarial e a não privatização do sistema, os metroviários paralisaram as atividades às 22h dessa quarta-feira (12) com o retorno previsto para o mesmo horário desta quinta.

Essa foi a primeira paralisação de trabalhadores do metrô desde o início do Governo Lula, dado a série de problemas que fazem parte do transporte em Pernambuco.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) têm reunião agendada para uma nova negociação às 9h desta sexta-feira (14), quando vão rediscutir as exigências já pautadas em assembleias anteriores.

