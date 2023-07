A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Sem ônibus e sem metrô, quarta-feira (26) começa complicada na RMR; confira movimentação Folha de Pernambuco percorreu principais terminais de ônibus da Região Metropolitana do Recife

Um dia sem ônibus e sem metrô: foi assim que começou a quarta-feira (26) na Região Metropolitana do Recife (RMR). É que os motoristas rodoviários decretaram greve por tempo indeterminado e os metroviários paralisaram as atividades por 48 horas. Ambas as decisões foram tomadas nessa terça-feira (25). A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu principais terminais da RMR.

No TI Camaragibe, a movimentação de passageiros era normal, embora o fluxo de ônibus tenha sido baixo. Adriana Maciel tem 38 anos e trabalha como auxiliar administrativo. Todos os dias ela leva uma hora para ir de Camaragibe ao bairro do Derby, na área central do Recife, mas acredita que, nesta quarta-feira, a realidade vai ser bem diferente.

"Eu já tento chegar mais cedo por conta dos transtornos que acontecem com os ônibus, porque sempre demoram ou quebram. Quanto a essa greve, eu nem concordo e nem discordo, porque o povo sempre sofre com as consequências. Mas eles [os rodoviários] estão procurando a melhoria deles", afirma.

O técnico de Telecom Hugo Carneiro, 38 anos, não conseguiu chegar no trabalho. Ele passou mais de 30 minutos esperando por um ônibus ou metrô na Estação Afogados, na Zona Sul do Recife.

"Eu achei que teria algum ônibus que fosse para Joana Bezerra, como nas outras greves, mas não colocaram nenhum. Eu demoro, normalmente, 20 minutos para chegar no trabalho. Hoje não sei nem se vou chegar. Infelizmente, só prejudica a gente", pontuou.

