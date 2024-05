A- A+

tecnologia Sem perspectiva de 6G no Brasil, ministro das Comunicações defende foco em novas aplicações do 5G Para Juscelino Filho, não previsão de quando e se a rede 6G chegará ao país

O ministro das comunicações, Juscelino Filho, defendeu, durante participação no evento “Os Avanços e Desafios do 5G”, promovido pela Editora Globo nesta segunda-feira, que o desenvolvimento de novas aplicações do 5G devam ser prioridade.

Quando perguntado sobre quais as perspectivas para a essa tecnologia nos próximos cinco anos, Filho não deu previsão de quando e se a rede 6G chegará ao país.

— No ano passado, em Barcelona (no Congresso Mundial de Telefonia Móvel), estavam falando em 6G. Este ano, não estavam falando mais. Estavam falando de aplicações do 5G, como internet das coisas, o carro autônomo — comentou.

A partir desta segunda-feira, as operadoras que adquirirem lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 236 municípios, elevando o total de cidades com a possibilidade de ter 5G na faixa de 3,5GHz a 4.134. Se isso fosse concretizado, significaria dizer que 88,6% da população brasileira teria acesso à rede.

No entanto, mesmo com a possibilidade de operação nesses locais, a rede 5G não tem sido efetivamente instalada. Dentre os diversos motivos, as empresas alegam que não há aparelhos celulares com tal tecnologia em número suficiente que justifique o investimento.

Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, que também participou do evento, criticou a carga tributária no setor, o que colocaria o país em posição de desvantagem em relação a países vizinhos, como México e Chile.

—A carga tributária que incide é de 29,4%. É a terceira maior do mundo para telecomunicações — comparou.

Ferrari ainda avalia que as “antenas são um problema na maioria das cidades do país”. Com isso, são 500 cidades com a rede instalada, o que atende cerca de 75% da população segundo ele.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Chefe da ONU condena ataque israelense em Rafah e pede fim do 'horror'