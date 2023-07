Sem piloto e "invisível": conheça o caça que a Rússia planeja exportar

A- A+

Revelado pela primeira vez durante o Moscow Air Show (MAKS 2021), um evento de aviação russo, o Sukhoi Su-75 "Checkmate" foi apresentado como a tentativa da Rússia de construir um caça de quinta geração para exportação, em especial para países sem indústria aeronáutica — planos que parecem ter sido estagnados com a guerra na Ucrânia.

Com preço estimado entre US$ 25 milhões e US$ 30 milhões (cerca de R$ 141 milhões), o caça monomotor leve furtivo (invisível aos radares) é projetado para ter um alcance de cerca de 2.896 km na velocidade Mach 1.8 (cerca de 2.222 quilômetros por hora). Além disso, deve poder transportar 7.484 kg de munição.

Projetado pela JSC Sukhoi Company, o caça tem um motor único. De acordo com o site americano "1945", isso significa um menor consumo de combustível, além de custos menores com a manutenção. O Sukhoi Su-75 ainda tem um compartimento interno de armas e um design de cauda exclusivo.

— Também foi realizado um trabalho de otimização de custos e análise de soluções técnicas, o que possibilitou um aumento significativo da competitividade. O apelo comercial reduz os riscos técnicos do desenvolvimento de aeronaves monomotores domésticas — disse Denis Manturov, vice-primeiro-ministro da Rússia, durante o MAKS 2021.



A maquete do modelo foi exposta pela primeira vez fora da Rússia no Dubai Airshow, mas ele ainda não fez o seu voo inaugural. Segundo o "Business Insider", a aeronave foi construída a partir do Su-57, o primeiro de quinta geração do país. Agora, estaria sendo desenvolvida uma versão não tripulada dele.

De acordo com a Rostec, conglomerado que reúne a Sukhoi, o Su-75 "Chekmate" tem capacidade similar ao norte-americano F-35 Lightning II, mas com um custo de aquisição e operação próximo aos caças da geração 4 plus, como o Saab Gripen E.

Veja também

MUNDO "Até tu, Brutus?": Roma restaura sítio arqueológico onde ocorreu o assassinato de Júlio César