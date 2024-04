A- A+

MOBILIDADE Sem reajuste desde 2017, CTTU aumenta tarifas de táxis do Recife em 24% Com a medida, valor do quilômetro na Bandeira 1 passa de R$ 2,49 para R$ 3,11

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) aumentou as tarifas dos táxis do Recife, que não sofriam reajuste desde 2017. Agora, o quilômetro na Bandeira 1 sai de R$ 2,49 para R$ 3,11. Na Bandeira 2, fica em R$ 3,76, contra os R$ 3,01 cobrados anteriormente. O valor da bandeirada permanece em R$ 5,12.

A medida, que registrou um crescimento de 24,89% para a Bandeira 1 e 24,91% para a Bandeira 2, passa a valer a partir desta segunda-feira (1°). Para se ter noção, em 2017, o aumento foi de 7,87%.

O reajuste, segundo a gestão da cidade, visa compatibilizar as tarifas dos serviços de táxi de acordo com os seus custos operacionais atuais. A nova tarifa só pode ser cobrada depois que os permissionários realizarem o processo de aferição dos taxímetros no Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE). Enquanto não houver a atualização, o valor válido é o de 2017.

Em caso de diferença nos valores cobrados, a população pode registrar reclamação através da central de atendimento da CTTU, disponível no telefone 0800 081 1078. Vale ressaltar que para registrar a reclamação é preciso ter o número da placa do veículo ou o número do Termo de Permissão (TP) - que fica anotado na porta do veículo.

