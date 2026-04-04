A- A+

RELATO Sem saber que estava grávida, adolescente dá à luz em vaso sanitário e fica em estado grave Médicos não consideraram a possibilidade de gestação de Mia Bruce, que pensava estar com prisão de ventre

A jovem inglesa Mia Bruce passou por momentos de agonia até poder estar com o seu bebê saudável nos braços. Nas suas redes sociais, ela contou como passou toda a sua gestação sem saber que estava grávida e acabou parindo no vaso sanitário de sua casa, quando pensava estar com prisão de ventre.

Ela conta que a filha nasceu com 3,6 kg, que não tinha barriga visível e seguiu com sangramentos regulares, que ela considerava ser a sua menstruação.

O parto aconteceu em maio de 2023, quando ela tinha apenas 19 anos de idade, e deixou a mãe e bebê em estado grave, sendo internadas com sepse.

A gravidez críptica, quando a mulher não sabe que está grávida, são raras e podem durar até metade da da gestação ou até o momento do parto, como foi o caso de Mia. Ela seguiu tomando pílula anticoncepcional durante todo o período.

""Eu não tinha barriga, e todos os meus ciclos menstruais eram controlados pela pílula", contou ela, que publicou uma foto semanas antes do parto, para mostrar aos seguidores que duvidavam do seu relato.

No dia do parto, ela voltou do trabalho já com dores. Em casa, disse que mal conseguia levantar a cabeça ou se mexer no sofá. Pensou que poderia estar com apendicite ou prisão de ventre.

"Estava fazendo força, com muita dor, e então o alívio veio. Ouvi um barulho e pensei que fosse um gato, quando percebi que havia um bebê chorando no vaso sanitário", relatou ela, que desmaiou na sequência.

A mãe de Mia logo chamou o NHS, serviço de saúde pública britânico, que internaram a jovem e o bebê. Ela ficou em estado grave, por conta da infecção e submetida a diversos medicamentos. Para sua mãe, foi relatado que ela ficou "entre a vida e a morte", e oscilava entre consciência e inconsciência.

O histórico da gestação

No vídeo, que já conta com quase 2 milhões de visualizações, a jovem contou que começou a se sentir mal em 2022, quando passou por diferentes médicos, mas nenhum considerou a possibilidade da gravidez. Inicialmente ela teve uma infecção renal e uma infecção pulmonar seguido por um quadro de Covid-19, deixando o seu sistema imunológico enfraquecido. Depois de curada, ela também passou a sentir problemas estomacais persistentes.

Quando relatou que sua barriga estava dura, ela fez exames para detectar intolerâncias, alergias e doença celíaca. Um exame de sangue detectou deficiência de ferro e médicos prescreveram suplementos. Ela calcula que estava com 5 meses de gravidez neste momento.

A vida de mãe

Moradora da cidade de Coventry, a oitava maior da Inglaterra, com cerca de 300 mil habitante, ela tem hoje 22 anos e cria sozinha a filha, de 3. Nas redes, ela publica diferentes momentos com a criança e afirma que ela foi a melhor coisa que lhe aconteceu.

"Ninguém vai me convencer de que estou desperdiçando os meus 20 anos de idade", escreveu ela, em um vídeo com vários momentos com sua filha.

Veja também