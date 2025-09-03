A- A+

SAÚDE Sem sinais nem aviso: estudo de 30 anos explica por que mulheres saudáveis sofrem infartos Pesquisadores identificam inflamação silenciosa como fator que eleva o risco de ataques cardíacos mesmo em quem aparenta estar saudável

Você já ouviu falar em inflamação silenciosa? Não é uma condição que aparece com sintomas evidentes, mas pode ser um alerta para problemas sérios de saúde. Recentemente, um estudo de 30 anos com mais de 12 mil mulheres revelou que níveis elevados de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCR-us), um marcador de inflamação, podem ser tão arriscados quanto o colesterol LDL alto para doenças cardíacas. O estudo foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia em Madri, nesta sexta-feira, e publicado no European Heart Journal.

O estudo acompanhou 12.530 mulheres inicialmente saudáveis, sem fatores de risco modificáveis como colesterol alto, tabagismo ou pressão alta. Apesar disso, 973 delas sofreram eventos cardiovasculares, como infarto ou derrame. O principal autor da pesquisa, Dr. Paul Ridker, cardiologista da Universidade de Harvard, destaca que metade dos ataques cardíacos e derrames ocorrem em pessoas sem fatores de risco tradicionais.





A inflamação pode aumentar o risco de doenças cardíacas mesmo na ausência desses fatores. Dr. Ridker enfatiza que, sem a medição da PCR-us, essas mulheres podem não receber o tratamento necessário para prevenir eventos graves.

A importância do rastreamento da inflamação

Atualmente, a medição da PCR-us não é parte padrão dos exames de rotina nos Estados Unidos. No entanto, na Europa, já é considerada uma prática comum. O estudo sugere que a inflamação deve ser incluída nos exames de doenças cardíacas, especialmente para mulheres sem fatores de risco tradicionais. Anais Hausvater, cardiologista da NYU Langone Health, considera o estudo "potencialmente transformador de práticas", destacando que muitas mulheres não estão sendo rastreadas para inflamação.

Tania Ruiz, cardiologista da Universidade Vanderbilt, também vê o estudo como promissor, sendo o primeiro em larga escala a avaliar a PCR-us como preditor de eventos cardiovasculares em mulheres saudáveis.

A boa notícia é que a medição da PCR-us é simples e barata, realizada por meio de um exame de sangue. Se você está na faixa etária de risco, especialmente entre 40 e 60 anos, é recomendável conversar com seu médico sobre a realização desse exame. Identificar níveis elevados de inflamação pode ser um passo crucial para prevenir doenças cardíacas e derrames.

Veja também