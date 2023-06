Sem sinal aberto desde 2019, rádio mais antiga da Venezuela encerra transmissões no YouTube

A- A+

A emissora de rádio mais antiga da Venezuela, a RCR, encerrou suas controladas nesta sexta-feira (30) ao abandonar seu canal no YouTube, que começou a funcionar depois que foi retirada da frequência de rádio em 2019 pelo governo do presidente Nicolás Maduro.

Com quase 93 anos de existência, a emissora foi obrigada a fechar as portas para "se proteger", disse seu diretor, Jaime Nestares, durante o último programa transmitido no YouTube, não qual garantiu que existe um "sistema totalitário" na Venezuela.

"As dificuldades que vivemos nos fazem pensar que algo se aproxima e não é ético da nossa parte arriscar" a equipe e as instalações, disse Nestares, referindo-se à crise política na Venezuela, que abre mais um capítulo com as eleições presidenciais marcadas para 2024.

"É uma decisão difícil e árdua que está destinada a voltar ao ar livre (sinal aberto) ou encontrar uma alternativa que nos faça voltar em breve (...). Não é um fechamento definitivo", disse Nestares.

Em 30 de abril de 2019, em meio à transmissão de um militar levante contra Maduro, o RCR recebeu a ordem de sair do ar.

Nestares denunciou então que o fechamento foi "um ato de censura".

Quase 90 estações fecharam em 2022 na Venezuela por ordem da autoridade de telecomunicações (Conatel), que alegou o vencimento das concessões, segundo o principal sindicato de imprensa deste país.

