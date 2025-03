A- A+

MUNDO Sem vacinar, doença se espalha: confirmados 22 casos de sarampo no México, após surto no Texas Mais da metade dos casos no México são de pacientes menores de 9 anos de idade

As autoridades sanitárias do México informaram, nessa quinta-feira, que há 22 casos confirmados de sarampo no país, principalmente no estado de Chihuahua, após o surto no fronteiriço Texas (EUA), onde já foram registrados quase 200 contágios e duas mortes.

Segundo o relatório epidemiológico mais recente, até 9 de março de 2025, o México havia registrado 416 casos prováveis, dos quais 22 foram confirmados como sarampo.

"São dois casos importados e 20 associados à importação", aponta o informe do Ministério da Saúde, que detalhou que 18 desses casos ocorreram no estado de Chihuahua, que compartilha uma extensa fronteira com o Texas.





Mais da metade dos 22 casos no México são de pacientes menores de 9 anos, enquanto os demais têm até 19 anos.

Em 2024, a Secretaria de Saúde mexicana registrou 3.444 casos prováveis de sarampo ou rubéola, com sete confirmações, todos relacionados a contágios de importação.

No Texas, estado no Sul dos Estados Unidos, até 7 de março foram registrados 198 casos confirmados de sarampo, enquanto o Novo México somava 10.

As autoridades mexicanas também estão monitorando os casos de coqueluche, com 288 confirmações, a maioria na capital, em Nuevo León (Norte) e em Chihuahua. Em 2024, o México registrou 463 casos dessa doença, contra 188 em 2023.

As autoridades atribuem esses surtos à vacinação incompleta, por isso reforçaram o chamado para que a população procure os centros de saúde caso necessite de uma dose de reforço.

O México não registra casos autóctones de sarampo desde 1996 e mantém uma campanha permanente de vacinação.

Na Europa e nos Estados Unidos, movimentos antivacinação têm provocado o ressurgimento de algumas doenças.

