Semaglutida: Anvisa aprova o uso da primeira injeção para tratar sobrepeso e obesidade

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, na segunda-feira (2), o Wegovy (semaglutida 2,4mg), primeiro medicamento injetável para tratar sobrepeso e obesidade. Comercializada nos Estados Unidos desde 2021, a injeção deve ser aplicada semanalmente para garantir o tratamento dos pacientes.

Segundo resultados do programa de ensaios clínicos STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity), realizado com cerca de 4,5 mil pessoas ao redor do globo, a medicação conseguiu reduzir uma média de 17% do peso corporal nos pacientes em 68 semanas.

A decisão da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União. O Wegovy tem o mesmo princípio ativo do Ozempic, indicado pela agência em julho do ano passado para tratamento de diabetes tipo 2, mas será utilizado para pacientes com sobrepeso e obesidade.

Ele funciona como um inibidor de apetite, sendo análogo ao GLP-1, hormônio que pode ser encontrado no intestino. Ou seja, toda vez que o paciente comer, o remédio vai enviar um sinal para o cérebro indicando que é hora de reduzir a fome.

Além disso, o medicamento deve ajudar a retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a produção de insulina.

Apesar da novidade, ainda não há uma data definida para que a semaglutida comece a ser comercializada no mercado brasileiro.

