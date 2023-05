A- A+

DIREITO Semana da Adoção em Pernambuco é encerrada com caminhada em Boa Viagem A Semana da Adoção em Pernambuco foi instituída pela Lei Estadual 16.241 de 2017

A Semana da Adoção em Pernambuco, instituída pela Lei Estadual 16.241/2017, foi encerrada neste domingo (28), por meio de uma caminhada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O trajeto se estendeu da Pracinha de Boa Viagem até o edifício Acaiaca. Essa foi a 11ª do evento conhecido como “Caminhada Pernambucana de Apoio à Adoção”.

A data foi escolhida por ser o domingo seguinte ao dia 25 de maio, quando se celebra o Dia Nacional da Adoção.

De acordo com o professor Márcio Francisco, que também atua como secretário da Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção (APEGA) e coordenador do Grupo de Apoio à Adoção do Paulista (GAAP), levar a causa às ruas da cidade traz visibilidade e reforça o conhecimento sobre o movimento que pode mudar vidas ainda na fase da infância.

“É uma oportunidade de dar visibilidade para a família adotiva. Os participantes vestem camisetas, portam cartazes e carregam faixas em prol da adoção. Também revela o trabalho dos grupos de apoio à adoção que lutam pelo direito de toda criança e adolescente de crescer em família”, afirmou.

