SEMANA DA ÁRVORE

Semana da Árvore: militares do Exército e alunos plantam mudas no Parque da Macaxeira

Inicialmente, foram semeadas 40 plantas nativas

As estudantes Thalita Carolina e Luiza Souza participaram do plantio de mudas no Parque da MacaxeiraAs estudantes Thalita Carolina e Luiza Souza participaram do plantio de mudas no Parque da Macaxeira - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Em iniciativa alusiva à Semana da Árvore, soldados do Comando Militar do Nordeste (CMNE), alunos do Colégio Militar do Recife e da Escola Municipal de Ensino Integral Nadir Colaço, do Recife, plantaram cerca de 40 mudas de plantas nativas da Mata Atlântica, na manhã desta quinta-feira (25).

O local escolhido estrategicamente para o plantio inicial foi o Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte da capital pernambucana.

A ação integra o projeto ‘Uma Árvore Para Cada Soldado’, conduzido pelo Exército Brasileiro (EB). A atitude, que teve também participaçao de órgãos municipal do Recife, visa a estimular a educação ambiental e a recuperação de ecossistemas.

O primeiro plantio simbólico foi feito às 10h15, quando os representantes dos órgãos semearam uma muda de Pau-Brasil. A madeira dessa árvore é extremamente dura, pesada, compacta e resistente.

Além do Pau-Brasil, foram semeadas mudas de mais cinco espécies:

* Amescla-de-cheiro;
* Ipê-rosa;
* Craibeira;
* Pau-Brasil;
* Pau-formiga;
* Sumaúma.

Conhecido entre os militares como Soldado Cavalcante, Cauã dos Santos, 19 anos observa que, mesmo atuando numa força de prontidão como o CMNE há quase um ano, é necessário atentar os olhares para a natureza.

“Entre os trabalhos do CMNE, estão o reflorestamento e o bem estar da sociedade, tanto no plantar das árvores quanto no recolher os lixos. Isso afeta a sociedade positivamente em vários aspectos. Espero que tenhamos uma vida e um mundo melhor para se viver com o resultado desse plantio”, declara.

O general de brigada Marcus Porto de Oliveira, chefe do Estado-Maior do CMNE, celebra a parceria com a gestão municipal.

“Sem o apoio da Prefeitura do Recife e essa estrutura, não conseguiríamos dar andamento ao projeto. Poder cooperar com a sociedade do Recife, que tão bem nos acolhe, é um orgulho, sempre visando algo para o futuro”, frisa.

Segundo o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, as parcerias da gestão municipal com o Exército focam em sustentabilidade e práticas saudáveis e potencializam "ainda mais a capacidade de reflorestamento e proteção da área verde da nossa cidade”.

“Recentemente, tivemos uma parceria na Corrida Duque de Caxias e hoje estamos aqui neste plantio, que traz essa prática sustentável importante de área verde da nossa cidade para que tenhamos a qualidade de vida que o cidadão do Recife merece".

Roberto Brederode, diretor do Departamento de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente do RecifeRoberto Brederode, diretor do Departamento de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente do Recife - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

A escolha pelo Parque da Macaxeira não foi à toa, conforme explicou Roberto Brederode, diretor do Departamento de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente do Recife: "Temos um levantamento das áreas do Recife que necessitam receber mudas arbóreas, a chamada arborização urbana. O Parque Urbano da Macaxeira tem essas características”.

Foi o segunda plantio feito pela estudante da EMTI Nadir Colaço Talita Carolina, de 13 anos e aluna do 8º ano.  Natural do Rio Grande do Norte, ela mora no bairro da Macaxeira há cinco anos e decidiu, agora, deixar a história registrada na muda de Pau-Brasil.

“Foi muito legal porque é uma experiência muito única e é uma emoção, porque está todo mundo reunido aqui para representar a escola. Agora vou poder vir aqui mostrar para os meus pais e amigos que deixei ali essa lembrança”, pontuou.

A estudante do 7º ano do Colégio Militar do Recife Luiza Sousa, 12 anos, viu como valiosa a parceria da prefeitura com o Exército. “É um incentivo à preservação do meio ambiente, assim como uma educação ambiental para o futuro. É de extrema importância para uma sociedade produtiva”, disse ela, que mora em Carpina, na Mata Norte do estado.

Próximos passos
De acordo com o CMNE, serão realizadas outras atividades em organizações militares e em diversos espaços públicos da capital pernambucana. As próximas plantas serão definidas de acordo com o espaço da plantação.

 

