Em iniciativa alusiva à Semana da Árvore, soldados do Comando Militar do Nordeste (CMNE), alunos do Colégio Militar do Recife e da Escola Municipal de Ensino Integral Nadir Colaço, do Recife, plantaram cerca de 40 mudas de plantas nativas da Mata Atlântica, na manhã desta quinta-feira (25).



O local escolhido estrategicamente para o plantio inicial foi o Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte da capital pernambucana.

A ação integra o projeto ‘Uma Árvore Para Cada Soldado’, conduzido pelo Exército Brasileiro (EB). A atitude, que teve também participaçao de órgãos municipal do Recife, visa a estimular a educação ambiental e a recuperação de ecossistemas.

O primeiro plantio simbólico foi feito às 10h15, quando os representantes dos órgãos semearam uma muda de Pau-Brasil. A madeira dessa árvore é extremamente dura, pesada, compacta e resistente.



Além do Pau-Brasil, foram semeadas mudas de mais cinco espécies:



* Amescla-de-cheiro;

* Ipê-rosa;

* Craibeira;

* Pau-formiga;

* Sumaúma.

Conhecido entre os militares como Soldado Cavalcante, Cauã dos Santos, 19 anos observa que, mesmo atuando numa força de prontidão como o CMNE há quase um ano, é necessário atentar os olhares para a natureza.

“Entre os trabalhos do CMNE, estão o reflorestamento e o bem estar da sociedade, tanto no plantar das árvores quanto no recolher os lixos. Isso afeta a sociedade positivamente em vários aspectos. Espero que tenhamos uma vida e um mundo melhor para se viver com o resultado desse plantio”, declara.

O general de brigada Marcus Porto de Oliveira, chefe do Estado-Maior do CMNE, celebra a parceria com a gestão municipal.

“Sem o apoio da Prefeitura do Recife e essa estrutura, não conseguiríamos dar andamento ao projeto. Poder cooperar com a sociedade do Recife, que tão bem nos acolhe, é um orgulho, sempre visando algo para o futuro”, frisa.

Segundo o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, as parcerias da gestão municipal com o Exército focam em sustentabilidade e práticas saudáveis e potencializam "ainda mais a capacidade de reflorestamento e proteção da área verde da nossa cidade”.

“Recentemente, tivemos uma parceria na Corrida Duque de Caxias e hoje estamos aqui neste plantio, que traz essa prática sustentável importante de área verde da nossa cidade para que tenhamos a qualidade de vida que o cidadão do Recife merece".

A escolha pelo Parque da Macaxeira não foi à toa, conforme explicou Roberto Brederode, diretor do Departamento de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente do Recife: "Temos um levantamento das áreas do Recife que necessitam receber mudas arbóreas, a chamada arborização urbana. O Parque Urbano da Macaxeira tem essas características”.



Foi o segunda plantio feito pela estudante da EMTI Nadir Colaço Talita Carolina, de 13 anos e aluna do 8º ano. Natural do Rio Grande do Norte, ela mora no bairro da Macaxeira há cinco anos e decidiu, agora, deixar a história registrada na muda de Pau-Brasil.

“Foi muito legal porque é uma experiência muito única e é uma emoção, porque está todo mundo reunido aqui para representar a escola. Agora vou poder vir aqui mostrar para os meus pais e amigos que deixei ali essa lembrança”, pontuou.



A estudante do 7º ano do Colégio Militar do Recife Luiza Sousa, 12 anos, viu como valiosa a parceria da prefeitura com o Exército. “É um incentivo à preservação do meio ambiente, assim como uma educação ambiental para o futuro. É de extrema importância para uma sociedade produtiva”, disse ela, que mora em Carpina, na Mata Norte do estado.

Próximos passos

De acordo com o CMNE, serão realizadas outras atividades em organizações militares e em diversos espaços públicos da capital pernambucana. As próximas plantas serão definidas de acordo com o espaço da plantação.





