MEIO AMBIENTE Semana da Árvore: prefeitura do Recife e CMNE plantam mudas na Zona Norte da cidade Encontro acontece no Parque Urbano da Macaxeira

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente e conscientizar a população sobre a preservação da natureza, o Comando Militar do Nordeste (CMNE), em parceria com a Prefeitura do Recife, vai realizar o plantio de mudas de árvores nativas, nesta quinta-feira (25). Os participantes do plantio vão se reunir no Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, às 9h.

A presença de alunos da rede municipal de ensino e de organizações militares simboliza, segundo o CMNE, a união entre o Poder Executivo Municipal e o Exército Brasileiro, reafirmando o compromisso com um Recife mais verde e sustentável. Essa ação é voltada à recuperação de áreas degradadas da cidade.

O projeto conta com apoio técnico das Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria-Executiva de Agricultura Urbana, Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsáveis por definir áreas prioritárias, selecionar espécies nativas e capacitar militares e civis para as ações.

Também serão realizadas atividades em Organizações Militares e em diversos espaços públicos da capital pernambucana.

A iniciativa alinha-se a um projeto conduzido pelo Exército Brasileiro, em âmbito nacional, denominado “Uma Árvore Para Cada Soldado”, que estimula a educação ambiental e a recuperação de ecossistemas, sempre em parceria com instituições que comungam dos mesmos valores e propósitos, em prol do meio ambiente e do bem-estar da sociedade.

