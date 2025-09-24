Qua, 24 de Setembro

MEIO AMBIENTE

Semana da Árvore: prefeitura do Recife e CMNE plantam mudas na Zona Norte da cidade

Encontro acontece no Parque Urbano da Macaxeira

Plantio de mudas será uma das atividades realizadas na Semana das ÁrvorePlantio de mudas será uma das atividades realizadas na Semana das Árvore - Foto: Semas/Divulgação

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente e conscientizar a população sobre a preservação da natureza, o Comando Militar do Nordeste (CMNE), em parceria com a Prefeitura do Recife, vai realizar o plantio de mudas de árvores nativas, nesta quinta-feira (25). Os participantes do plantio vão se reunir no Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, às 9h.

A presença de alunos da rede municipal de ensino e de organizações militares simboliza, segundo o CMNE, a união entre o Poder Executivo Municipal e o Exército Brasileiro, reafirmando o compromisso com um Recife mais verde e sustentável. Essa ação é voltada à recuperação de áreas degradadas da cidade.

O projeto conta com apoio técnico das Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria-Executiva de Agricultura Urbana, Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsáveis por definir áreas prioritárias, selecionar espécies nativas e capacitar militares e civis para as ações.

Também serão realizadas atividades em Organizações Militares e em diversos espaços públicos da capital pernambucana.

A iniciativa alinha-se a um projeto conduzido pelo Exército Brasileiro, em âmbito nacional, denominado “Uma Árvore Para Cada Soldado”, que estimula a educação ambiental e a recuperação de ecossistemas, sempre em parceria com instituições que comungam dos mesmos valores e propósitos, em prol do meio ambiente e do bem-estar da sociedade.

