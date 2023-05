A- A+

JUSTIÇA Semana da Conciliação do TJPE começa nesta segunda (29); saiba como participar Com foco na resolução de conflitos, a iniciativa envolve mais de sete mil processos

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove, desta segunda (29) à próxima sexta (2), a primeira Semana Estadual da Conciliação. Com foco na resolução de conflitos, a iniciativa envolve mais de sete mil processos de 263 unidades judiciais do estado.

Para participar das sessões de conciliação, que atendem processos judiciais e conflitos ainda não judicializados, os interessados podem preencher o formulário Concilie Aqui ou agendar uma sessão através de um contato com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) mais próximo. As conciliações irão acontecer nos 26 Cejuscs do Estado.

Segundo o TJPE, podem participar todos os cidadãos com processos e conflitos cíveis (como brigas de vizinhança, acidentes de veículo, cobranças de taxas de condomínio, dívidas de mensalidades escolares, débitos com planos de saúde) e de família (pedidos de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, regulamentação de visita, dissolução de união estável, partilha de bens, entre outros).

Ainda, podem ser atendidas demandas relacionadas aos direitos do consumidor, sucessórios e empresariais. Além disso, haverá uma ação específica para o reconhecimento de união estável.



A Semana Estadual da Conciliação é coordenada pelo Núcleo de Conciliação (Nupemec) do Tribunal e é inspirada em uma iniciativa nacional, realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As ações preveem, ainda, ações e serviços de cidadania em diversos pontos do estado; entre elas, está a realização de casamentos coletivos gratuitos. Ao todo, 275 casais se inscreveram para as cerimônias, que serão realizadas em Arcoverde, em Petrolina e em Afogados, no Sertão; em de Pesqueira, no Agreste e em São Lourenço da Mata e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



Veja também

Ásia Premiê japonês destitui filho como secretário por festa em residência oficial