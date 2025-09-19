A- A+

Fauna Semana da Fauna promove soltura de animais e atividades ambientais em Pernambuco Programação acontece de 22 a 27 de setembro em diferentes locais do estado

A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha realiza a Semana da Fauna de Pernambuco entre os dias 22 e 27 de setembro. A programação inclui palestras, oficinas, trilhas e soltura de animais silvestres.

Programação

O evento começa no dia 22, no Parque Estadual Dois Irmãos, com a soltura de animais e entrega de homenagens a personalidades ligadas à preservação da fauna.

Durante a semana, serão assinados acordos de cooperação para projetos de conservação do jabuti-piranga e do papagaio do mangue, envolvendo instituições ambientais e o Complexo Portuário de Suape.

Data: 22/09

Local: Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI).

Endereço: Praça Farias Neves, s/n - Dois Irmãos, Recife

08h30 – Soltura de animais silvestres na Mata

09h00 – Entrega de Certificados e Troféus aos homenageados:

Priscila Krause (vice-governadora)

Gilberto Gomes Barbosa (Presidente da Comunidade Católica Obra de Maria)

Dr. Múcio Luiz Banja Fernandes (Professor)

Beatriz Castro (Repórter da Rede Globo)

Francisco José (Repórter)

Antônio Moraes Andrade Neto (deputado estadual)

Wanderson Florêncio (deputado estadual)

-Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o PEDI e o Zoológico Trilogiabio - Projeto de conservação do Jabuti Piranga (Chelonoidis carbonaria)

-Assinatura do segundo “Protocolo de intenção” de participação em um ACT com o Complexo Portuário de Suape para compor projeto de conservação do papagaio do mangue (Amazona amazonica).10h00 – Trilha

Data: 23/09

Local: SUAPE (Ipojuca)

Horário: 09:00

Atividade: Palestra no II Simpósio de Defesa da Fauna

Tema: “Unindo Áreas de Soltura no Nordeste: Rede pela Reabilitação de Psitacídeos – Projeto Papagaio da Caatinga”

Data:24/09

Local: Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH)

Endereço: Rua Oliveira Góes, 395 - Poço da Panela, Recife

Horário: 14:30

Atividade: Atividade de Educação Ambiental: Oficina do Projeto “Agende Aqui” - Tema: “Casa limpa, Todo bicho acha supimpa” – Local: auditório da CPRH (rua Oliveira Góes, 395, Poço da Panela, Recife )

Data: 25/09

Local: Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI).

Endereço: Praça Farias Neves, s/n - Dois Irmãos, Recife

Horário: 07:00

Atividade: Curso Básico para Passarinhar, ministrado por Eduardo Vasconcelos (CPRH) e o ornitólogo Maurício Passarinho.

Data: 26/09

Local: Bezerros e Recife

Horário: 09:00

Atividades: Soltura de animais silvestres e palestra no Parque Janelas para o Rio (Bezerros)

Projeto plantar juntos (50 mudas)

Horário: 14:30

Palestra na Escola EREM Jornalista Trajano Chacon (Ensino Médio) Com Daniel Coelho e André Maia

Tema: Impactos ambientais e a fauna sinantrópica

Local: Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, SN, Cordeiro, Recife

Data: 27/09

Horário: 09:00

Atividade: Soltura de animais silvestres com crianças atípicas coordenada por Joice Brito, com foco em passeriformes (soltura de passeriformes). Expansão da gratuidade para acompanhantes de pessoas autistas.

Local: Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI).

Endereço: Praça Farias Neves, s/n - Dois Irmãos, Recife.

Atividades descentralizadas

Além do Recife, a programação inclui ações em municípios como Bezerros e Ipojuca, com palestras, oficinas de educação ambiental e plantio de mudas.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CPRH e Parque Estadual Dois Irmãos. O evento busca valorizar a biodiversidade, combater o tráfico de animais silvestres e ampliar a conscientização ambiental.

Com informações da assessoria

