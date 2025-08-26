A- A+

Saúde Semana da Saúde Bucal reforça cuidados para estudantes da Rede Estadual de Ensino Promovido pela Secretaria de Educação de Pernambuco, iniciativa também realiza entrega de kits de higiene aos alunos

Estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco recebem, até sexta-feira (29), a Semana da Saúde Bucal.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Pernambuco e tem o objetivo fortalecer as ações de prevenção e promoção da saúde bucal no ambiente escolar, estimulando o autocuidado e o compartilhamento de conhecimentos entre os estudantes.



Durante a programação, agentes de saúde e professores irão conduzir palestras e atividades de conscientização sobre os principais cuidados necessários para manter a saúde da boca e prevenir doenças. Dentre os temas abordados, estão a escovação correta, prevenção de cáries, higienização, doenças bucais, entre outros.

Ao final de cada encontro, os estudantes receberão um kit de higiene bucal com duas escovas de dente, pasta e fio dental, reforçando a prática diária essencial para a saúde.

O gestor da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Lions de Parnamirim, na Zona Norte do Recife, Manoel Wanderley, ressaltou a importância de realizar ações como essa na unidade de ensino.

“Tivemos um momento de diálogo e conscientização sobre a saúde bucal, reforçando a importância dos cuidados com a boca, os dentes, a gengiva e também com a alimentação saudável. Tudo isso contribui para que eles tenham uma dentição forte e saudável ao longo de toda a vida”, ponderou.

A aluna Esther Cabral valorizou a iniciativa e destacou a importância do recebimento dos kits.

“Achei a palestra muito interessante. Aprendi que precisamos escovar os dentes com frequência para evitar cáries e mau hálito. Acredito que essa iniciativa de entregar o kit de higiene bucal é muito importante para quem não tem condições de comprar escova, pasta e fio dental”, destacou a aluna Ester Cabral.

De acordo com o gerente-geral de Desenvolvimento Pedagógico, Inovação e Projetos Especiais, Lucas Fialho, o estímulo ao autocuidado em saúde é primordial, principalmente nas fases de desenvolvimento em que as crianças e jovens estão inseridos, gerando consequências para a vida toda.

“É importante que o sorriso de cada estudante seja cuidado com atenção e essa é uma das nossas prioridades. Essa é uma ação especial que visa ensinar a importância da escovação correta, do fio dental e da visita regular ao dentista. O nosso objetivo é transformar o cuidado com a saúde bucal em um hábito diário, mas que, acima de tudo, os nossos estudantes aprendam cada vez mais, porque a gente acredita que um sorriso saudável é aquele que aprende”, salientou.



