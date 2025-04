A- A+

Semana da Tontura é celebrada no Recife com evento gratuito e aberto ao público Evento acontece na Zona Norte da cidade

Parte significativa da população mundial é afetada por tontura, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 30% das pessoas ao redor do mundo convivem com esse problema e merecem atenção desde os primeiros sinais que frequentemente são relacionados a alterações no labirinto.

Na segunda-feira (21), das 6h às 10h, o Parque da Jaqueira será o espaço para um evento especial em alusão à Semana da Tontura. Orientações gratuitas realizadas por especialistas serão oferecidas à população com o objetivo de tirar dúvidas sobre o problema.

A iniciativa é organizada pela Academia Brasileira de otoneurologia (ABON), em parceria com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

“Este ano, o tema da nossa campanha é ‘Tontura é coisa séria’, com foco na relação entre tontura e enxaqueca. Para se ter uma ideia, a enxaqueca vestibular, um distúrbio bastante comum, afeta entre 1% e 3% da população”, esclarece a médica Lívia Noleto. A profissional é otorrinolaringologista, especialista em zumbido e otoneurologia pela USP, mestre em otorrinolaringologia pela UNIFESP e delegada no Nordeste da ABON.

“A ação é gratuita e aberta a todos e também faz parte da programação do World Creativity Day, que é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Afinal, precisamos estar bem para que a criatividade seja aflorada, assim como precisamos ser criativos para buscar os melhores resultados para os nossos pacientes”, explica Lívia.

Durante o evento, um time de especialistas das mais variadas especialidades estará disponível no parque. “O nosso objetivo é direcionar o público que precisa de um diagnóstico ou tratamento para o sistema público de saúde”, afirma.

