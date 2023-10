A- A+

RECIFE Semana de Integração: Unicap oferta palestras, minicursos e prestação de serviços até sexta-feira Programação completa está disponível no portal da Unicap

Começa, nesta segunda-feira (16), a 21ª Semana de Integração da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Maior evento anual da instituição, a semana terá programação até a próxima sexta-feira (20), com atividades para público de todas as idades e prestação de serviços gratuitos à população.

Ao todo, a semana contará com 11 polos: Cidadania, Cultural, Discursivo, Esportivo, Extensão, Geek, Literarte, Pernambucanidades e Gastronômico, Saúde e Rádio ao Vivo/Voluntariado.

Os presentes poderão acompanhar palestras, oficinas, minicursos e apresentações culturais.

A programação completa está disponível no portal da Unicap, por meio do link portal.unicap.br/siucs.

A abertura da Semana de Integração será nesta segunda-feira (16), às 10h, com show de Silvério Pessoa, Percy Marques e Mestre Corisco, na tenda montada no térreo do bloco B.

No polo Cidadania, haverá atendimento jurídico gratuito a partir das 10h, ofertado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Unicap, na Rua Afonso Pena, nº 249. No mesmo local, na sexta-feira (20), às 9h, haverá oficina Educação Financeira e Combate aos Superendividamento.

No polo Saúde, a semana terá vários atendimentos ao longo da semana, a partir das 8h, no térreo do bloco A. Na segunda (16) e terça (17), haverá triagem metabólica, antropometria, aferição de pressão arterial e glicemia; triagem auditiva de crianças e adultos, orientação da deglutição e Mastigação.

À tarde, a partir de 13h, haverá atendimentos médicos em pneumologia, ginecologia, avaliações do sono e fisioterapêutica respiratória e prevenção de acidente vascular encefálico.

Na quarta-feira (18), às 8h, será a vez de exames clínicos das mamas e ação educativa sobre saúde feminina. À tarde, a partir das 13h, haverá atendimentos em pilates, cuidados com pés diabéticos, reabilitação labiríntica, cardiologia, eletrocardiograma, otorrinolaringologia, entre outros.

Já o polo Geek vai oferecer oficinas como a de Papercraft, Exposição Paixão Geek, Just Dance, palestra sobre RPG e web talk “papo de colecionador”.

