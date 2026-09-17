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CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO Semana de Jornalismo Graça Araújo encerra programação nesta sexta-feira (18) William Tavares, da Folha de Pernambuco, participa de debate sobre a rotina dos setoristas esportivos

A Semana de Jornalismo Graça Araújo 2026 encerra sua programação nesta sexta-feira (18), com três atividades voltadas ao jornalismo esportivo, à cobertura dos povos originários e à representatividade LGBTQIAPN+ na comunicação.

A programação começa às 13h30, com a mesa “Desafios de ser setorista: Como é acompanhar o dia a dia de um time?”.

Além disso, os encontros serão realizados no Auditório do PPGCOM, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o objetivo de promover debates e trocas de experiências sobre diferentes áreas da profissão.

William Tavares, jornalista esportivo da Folha de Pernambuco, está entre os participantes. Ele vai compartilhar sua experiência na cobertura diária do futebol e na rotina da equipe da editoria de Esportes do veículo de comunicação.

"É uma honra participar da Semana de Jornalismo Graça Araújo 2026, promovida pela Universidade Federal de Pernambuco. Compartilhar experiências com estudantes e colegas de profissão é uma oportunidade que também ajuda a aproximar teoria e prática", iniciou. "A cobertura esportiva é um processo de contínua transformação, principalmente em meio aos desafios diários e das mudanças na nossa profissão. Tenho certeza que o encontro vai trazer um aprendizado mútuo!", finalizou o profissional.

William Tavares, da Folha de Pernambuco, vai abordar os desafios de acompanhar diariamente as rotinas dos clubes. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Também participam Antonio Gabriel, da ESPN, e Lilian Fonseca, do Globo, em uma conversa sobre os desafios e as particularidades do jornalismo esportivo.

No turno da tarde, às 14h45, será realizada a atividade “Territórios de Notícia: O papel do Jornalismo na cobertura dos povos originários”, com Allyson Martins.



A discussão aborda o trabalho jornalístico na cobertura dos povos originários, incluindo questões relacionadas à desinformação e à responsabilidade na produção de conteúdos sobre essas populações.

Representatividade

O encerramento ocorre às 16h, com “Quem Conta Essa História?: Representatividade LGBTQIAPN+ na comunicação”. Participam Rodrigo Luz, da aCena Recifense, Alexandre Figueirôa, da revista O Grito!, e Tacyana Vyard, da Dupla Comunicação, com mediação e performance de Starlet Star.

Além do debate, Starlet Star fará uma performance ao final da atividade.

A programação marca o encerramento da Semana de Jornalismo Graça Araújo 2026, que reúne discussões sobre diferentes campos e perspectivas do jornalismo ao longo da semana.

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