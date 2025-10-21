A- A+

Diversão Semana do Brincar: Prefeitura do Recife promove mais uma edição do projeto até domingo (26) Programação, que tem início nesta terça-feira (21), conta com oficinas e atividades recreativas para as crianças

Com o tema “Rios de Afeto, Mares de Futuro: Infância e Clima em sintonia”, a Semana do Brincar chega a sua 11ª edição com diversas opções de atividades para crianças a partir desta terça-feira (21).

Promovida pela Prefeitura do Recife (PCR), por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a ação ocorre até o próximo domingo (26).

Serão realizadas oficinas, atividades recreativas, cinema e passeios educativos voltados para o público infantil.

Instituída pela Lei Municipal nº 18.445/17, a Semana do Brincar é uma celebração anual do Recife que tem o intuito de fortalecer o vínculo entre as crianças, a natureza e a cidade.

O momento busca valorizar a ludicidade e incentivar práticas que resgatam brincadeiras tradicionais para promover encontros intergeracionais e interculturais.

O evento também enfatiza o cumprimento do artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, reconhecendo o brincar como um direito essencial.

Essa edição conta com o apoio das secretarias de Esportes, Assistência Social e Combate à Fome, e Executiva da Primeira Infância do Recife.

“A Semana do Brincar é um momento em que reafirmamos que brincar é um direito, não um privilégio. Mais do que uma atividade recreativa, o brincar estimula a imaginação, fortalece vínculos comunitários e contribui para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Nosso compromisso é garantir que cada criança no Recife tenha acesso a espaços e oportunidades para viver plenamente”, destacou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.

Confira a programação:

Terça, 21/10/2025

9h - Oficina de Argila na LBV

Descrição: Vivência com argila

Local: LBV – Legião da Boa Vontade (R. dos Coelhos, 219 – Coelhos, Recife – PE, 50070-550)

Público: Crianças atendidas pela instituição

15h - Conscientização sobre o cuidado com o rio e o clima (com plantio de mudas)

Descrição: Atividades com crianças

Local: Casa de Frei Francisco (Largo dos Coelhos, 78 – Coelhos, Recife – PE, 50060-570)

Público: Crianças de 9 a 11 anos

18h - Cine na Rua – As Aventuras

Descrição: Sessão de cinema ao ar livre

Local: Praça Largo dos Coelhos

Público: Comunidade local

Quarta, 22/10/2025

15h - Passeio de Catamarã

Descrição: Passeio educativo com 60 crianças e 20 adultos da Creche Municipal Vovô Arthur

Local (embarque): Forte das Cinco Pontas

Público: 60 crianças e 20 adultos

Quinta, 23/10/2025

13h - Passeio educativo no Jardim Botânico

Descrição: Visita guiada com educação ambiental

Local: Curado – Jardim Botânico do Recife

Público: 30 crianças da Escola Municipal

Sexta, 24/10/2025

15h - Tarde do BrincarDescrição: Oficina de contação de histórias, circuito esportivo e brinquedos

Local: Parque Roque Santeiro – Ilha do Leite

Público: Primeira infância e famílias

Sábado, 25/10/2025

9h30 - Manhã do Brincar com crianças em acolhimento institucional

Descrição: Atividades de recreação

Local: Casa de Acolhida Doce Lar (Rua Ijuí, 57 – Torrões)

Público: Crianças acolhidas

Domingo, 26/10/2025

9h30 - Manhã do Brincar com crianças em acolhimento institucionalDescrição: Atividades de recreação

Local: Casa de Acolhida Aconchego (Rua Hamilton Ribeiro, 216 – Campo Grande)

Público: Crianças acolhidas



