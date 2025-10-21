Semana do Brincar: Prefeitura do Recife promove mais uma edição do projeto até domingo (26)
Programação, que tem início nesta terça-feira (21), conta com oficinas e atividades recreativas para as crianças
Com o tema “Rios de Afeto, Mares de Futuro: Infância e Clima em sintonia”, a Semana do Brincar chega a sua 11ª edição com diversas opções de atividades para crianças a partir desta terça-feira (21).
Promovida pela Prefeitura do Recife (PCR), por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a ação ocorre até o próximo domingo (26).
Serão realizadas oficinas, atividades recreativas, cinema e passeios educativos voltados para o público infantil.
Instituída pela Lei Municipal nº 18.445/17, a Semana do Brincar é uma celebração anual do Recife que tem o intuito de fortalecer o vínculo entre as crianças, a natureza e a cidade.
O momento busca valorizar a ludicidade e incentivar práticas que resgatam brincadeiras tradicionais para promover encontros intergeracionais e interculturais.
O evento também enfatiza o cumprimento do artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, reconhecendo o brincar como um direito essencial.
Essa edição conta com o apoio das secretarias de Esportes, Assistência Social e Combate à Fome, e Executiva da Primeira Infância do Recife.
“A Semana do Brincar é um momento em que reafirmamos que brincar é um direito, não um privilégio. Mais do que uma atividade recreativa, o brincar estimula a imaginação, fortalece vínculos comunitários e contribui para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Nosso compromisso é garantir que cada criança no Recife tenha acesso a espaços e oportunidades para viver plenamente”, destacou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.
Confira a programação:
Terça, 21/10/2025
9h - Oficina de Argila na LBV
Descrição: Vivência com argila
Local: LBV – Legião da Boa Vontade (R. dos Coelhos, 219 – Coelhos, Recife – PE, 50070-550)
Público: Crianças atendidas pela instituição
15h - Conscientização sobre o cuidado com o rio e o clima (com plantio de mudas)
Descrição: Atividades com crianças
Local: Casa de Frei Francisco (Largo dos Coelhos, 78 – Coelhos, Recife – PE, 50060-570)
Público: Crianças de 9 a 11 anos
18h - Cine na Rua – As Aventuras
Descrição: Sessão de cinema ao ar livre
Local: Praça Largo dos Coelhos
Público: Comunidade local
Quarta, 22/10/2025
15h - Passeio de Catamarã
Descrição: Passeio educativo com 60 crianças e 20 adultos da Creche Municipal Vovô Arthur
Local (embarque): Forte das Cinco Pontas
Público: 60 crianças e 20 adultos
Quinta, 23/10/2025
13h - Passeio educativo no Jardim Botânico
Descrição: Visita guiada com educação ambiental
Local: Curado – Jardim Botânico do Recife
Público: 30 crianças da Escola Municipal
Sexta, 24/10/2025
15h - Tarde do BrincarDescrição: Oficina de contação de histórias, circuito esportivo e brinquedos
Local: Parque Roque Santeiro – Ilha do Leite
Público: Primeira infância e famílias
Sábado, 25/10/2025
9h30 - Manhã do Brincar com crianças em acolhimento institucional
Descrição: Atividades de recreação
Local: Casa de Acolhida Doce Lar (Rua Ijuí, 57 – Torrões)
Público: Crianças acolhidas
Domingo, 26/10/2025
9h30 - Manhã do Brincar com crianças em acolhimento institucionalDescrição: Atividades de recreação
Local: Casa de Acolhida Aconchego (Rua Hamilton Ribeiro, 216 – Campo Grande)
Público: Crianças acolhidas