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PROGRAMAÇÃO Semana do Exército terá programação ao longo do mês de abril Em visita à Folha de Pernambuco, atual comandante Militar do Nordeste, o general Francisco Carlos Machado Silva, destacou detalhes sobre a programação do evento

A Folha de Pernambuco recebeu nesta segunda-feira (6) a visita do atual comandante Militar do Nordeste, o general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, e outros membros da instituição. O encontro, que faz parte da estratégia de aproximação da Força Terrestre com os veículos de comunicação do estado, foi marcado pela divulgação da programação prevista para a Semana do Exército de 2026.

A comitiva foi recepcionada pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor executivo, Paulo Pugliesi; a editora-chefe do jornal, Leusa Santos; e a gerente administrativa, Ivone Palácio. Além do general Francisco Carlos Machado, também compareceram à visita o coronel Sales, coronel Flávio Moreno, coronel Edson, major Barbosa e a tenente Maria Eugênia.

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Programação

Celebrado em 19 de abril, o Dia do Exército Brasileiro faz alusão à data da primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 1648. O fato histórico simboliza o marco de origem do Exército no país. Por isso, ao longo deste mês, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizará diversas atividades abertas ao público no Recife e na Região Metropolitana. O objetivo, segundo o general, é estimular os laços entre a corporação e a sociedade civil.



A solenidade de abertura será uma cerimônia militar, marcada para 16 de abril, com a formatura de tropas, leitura da Ordem do Dia e homenagens aos militares. A agenda prevê ainda uma sessão solene em homenagem à instituição na Câmara dos Vereadores de Jaboatão dos Guararapes.

Para o público geral, estão previstas exposições de equipamento, apresentações gratuitas da Banda do Exército e atividades esportivas internas. Já nos dias 25 e 26 de abril, uma ação cívico-social acontecerá no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, onde a população poderá acessar serviços sociais gratuitos.

Trajetória

O general de Exército Francisco Carlos Machado Silva foi promovido ao posto atual em 31 de julho de 2023. Natural de Fortaleza (CE), onde nasceu em 29 de dezembro de 1963, é filho de Manuel Moreira Silva e Maria Zeneida Machado Silva.

Ingressou no Exército em 1983, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Rio de Janeiro, sendo declarado aspirante a oficial da Arma de Artilharia em 1986. Ao longo da carreira, realizou cursos de formação e especialização, como o de Aperfeiçoamento de Oficiais, o de Comando e Estado-Maior do Exército e o de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra, além de capacitações nas áreas de montanhismo, educação física e operações na selva.



No percurso profissional, atuou como instrutor na Aman e serviu em unidades de artilharia em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará. Como oficial superior, comandou o 7º Grupo de Artilharia de Campanha, em Olinda, e o Colégio Militar de Fortaleza. Também exerceu funções estratégicas, como chefe do Estado-Maior da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé (AM), assistente-secretário do Comandante do Exército e adido militar na Embaixada do Brasil em Buenos Aires.

Já como oficial-general, esteve à frente da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército, no Rio Grande do Sul, foi diretor de Educação Preparatória e Assistencial e comandou a 7ª Região Militar, no Recife. No Alto Comando do Exército, atuou como chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no Ministério da Defesa, e atualmente ocupa o cargo de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército.

Condecorações

Ao longo da trajetória, recebeu diversas condecorações, entre elas a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito da Defesa e a Medalha do Pacificador. Casado com Ecília, é pai de três filhos: Vinícius, Caio e Maria Fernanda.

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