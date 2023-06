Semana do Meio Ambiente de Pernambuco começa nesta segunda (5)

A- A+

A Semana de Meio Ambiente de Pernambuco começa oficialmente nesta segunda-feira (5), dia em que se comemora todo o conjunto do sistema natural da Terra, e terá uma programação diversa e extensa até o próximo domingo (11). A abertura oficial do evento acontece com a entrega de um exemplar de mico-leão dourado pela governadora Raquel Lyra e pela vice-governadora Priscila Krause aos agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O animal, que estava sob os cuidados da Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH, será encaminhado pelo órgão federal ao seu bioma original, a Mata Atlântica do Rio de Janeiro.

A solenidade será realizada às 13h no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), ligado à CPRH e localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Às 15h30, a governadora e a vice inauguram outro parque dentro do programa Janelas para o Rio. Desta vez, o equipamento a ser lançado está localizado no bairro Queimada Dantas no município de Bezerros, no agreste pernambucano.

Na ocasião, Raquel e Priscila farão o lançamento também da Plataforma Ambiental de Pernambuco, o Sig Caburé, onde estarão concentradas as informações de geolocalização das unidades ambientais do estado.

Outras ações

Tendo como tema central “Pernambuco Impulsionando Soluções”, a Semana de Meio Ambiente inclui atividades que vão desde seminários, apresentações culturais, exposições, palestras, trilhas, até interações com os animais do Parque de Dois Irmãos, mutirões de limpeza, plantio de mudas, soltura dos animais, oficinas e capacitações.

Entre elas, estão as atividades voltadas para o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado no dia 8 de junho, em meio às programações da Semana de Meio Ambiente do estado.

Tendo consciência da importância dessa data, a Secretaria estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas-PE) aproveitou para incluir algumas ações direcionadas aos oceanos, ecossistema que abriga uma imensa variedade da vida na Terra e são responsáveis pela possibilidade de existência de vida no planeta.

Do dia 5 ao dia 11 de junho, a exposição “Mar de Conhecimentos” trará os objetivos de pesquisa dos projetos de Conservação Marinha existentes no estado: Projeto Megamar (Tubarões); ONG Ecoassociados (Tartarugas Marinhas); Projeto Prosa (Educação Ambiental Marinha); Projeto Conservação Recifal (Bioinvasão do Coral-sol e Peixe-leão); Projeto Peixe-boi Marinho (CMA/ICMBio).

A proposta é que os visitantes tenham uma dimensão do que vem sendo feito em Pernambuco para uma convivência harmônica entre o meio ambiente marinho e os seres humanos. A exposição ficará sediada no Parque Estadual Dois Irmãos durante a Semana.

Ainda no 8 de junho, o seminário “Incidentes com Tubarões e Bioinvasão na Costa de Pernambuco - O que precisamos saber?” discutirá sobre o aparecimento das espécies bioinvasoras no estado e os fatores ambientais que motivam a reincidência de incidentes com tubarões na faixa de praia na Região Metropolitana do Recife.

Acesse a programação completa clicando aqui.

