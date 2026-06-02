A- A+

EDUCAÇÃO Semana do Meio Ambiente em Olinda tem atividades educativas e ações de preservação Programação se estende ao longo de toda semana, com encerramento marcado para a próxima sexta-feira (6)

A programação da Semana Municipal do Meio Ambiente segue nesta terça-feira (2) em Olinda com uma atividade de educação ambiental voltada à implantação de hortas de plantas medicinais. A ação acontece na Escola 12 de Março, na Tabajara, e reúne estudantes em atividades relacionadas ao cultivo de espécies medicinais e à conscientização sobre sustentabilidade e preservação ambiental.

A programação inclui palestra educativa e atividades práticas sobre o plantio e os cuidados com plantas medicinais. A iniciativa faz parte da Semana Municipal do Meio Ambiente, que teve início na última segunda-feira (1°), com uma cerimônia realizada no Auditório do Palácio dos Governadores. Na ocasião, foram apresentadas as ações ambientais previstas para o município e realizada uma palestra sobre coleta seletiva e descarte adequado de resíduos.

As atividades continuam na quarta-feira (3), na Mata do Passarinho, com palestra sobre causa animal e educação ambiental, além de trilha ecológica e plantio simbólico de árvore com a participação de estudantes.

Na quinta-feira (4), a programação prevê uma ação de Justiça Ambiental em parceria com a Defesa Civil, voltada à conscientização e à prevenção de riscos em áreas urbanas e ambientais.

O encerramento da semana acontece na sexta-feira (5), quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A programação contará com uma ação de limpeza na praia, atividades de educação ambiental e distribuição de mudas para a população.

As ações promovidas ao longo da semana buscam ampliar o debate sobre preservação ambiental e incentivar a participação da comunidade em práticas relacionadas à sustentabilidade e ao cuidado com os espaços naturais da cidade.

Veja também