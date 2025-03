A- A+

Processos judiciários Semana Estadual da Conciliação do TJPE anuncia inscrições para cidadãos e empresas até 31 de março A Semana é uma iniciativa do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do Tribunal e tem o objetivo de conciliar o maior número possível de processos em todo o estado

Com o lema “Conciliar é massa!”, a Semana Estadual da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) chega a sua 3ª edição neste ano. O evento será realizado entre os dias 5 e 9 de maio.

Cidadãos e empresas podem inscrever demandas e processos até o dia 31 de março, para resolver pacificamente conflitos por meio de acordo. A Semana é uma iniciativa do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do Tribunal e tem o objetivo de conciliar o maior número possível de processos em todo o estado.

Durante o evento, as unidades judiciárias irão realizar audiências e sessões de conciliação e mediação de processos judiciais e de reclamações pré-processuais (demandas espontâneas). Além disso, as unidades do Nupemec vão promover ações e serviços de cidadania em diversos segmentos.

As pessoas e empresas interessadas em inscrever os processos em que são partes podem fazer a solicitação de participação na Semana Estadual da Conciliação diretamente na unidade judiciária onde tramita a ação.

Outra opção é preencher um formulário eletrônico disponibilizado no site do TJPE (acesse aqui). Neste caso, o pedido será encaminhado pelo Nupemec para respectiva unidade do 1º Grau (varas e juizados) e do 2º grau (câmaras e turmas recursais).

No caso de demandas e conflitos sem processo em tramitação no Tribunal, as pessoas e empresas envolvidas devem solicitar a participação na Semana em uma das unidades integrantes do Núcleo de Conciliação (Cejuscs, Casas de Justiça e Cidadania, Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação e Proendividados). Será realizado um cadastro da reclamação pré-processual e haverá o agendamento da sessão de conciliação.

Em 2024, o Nupemec conseguiu conciliar mais de 8 mil conflitos antes mesmo de serem ajuizados, provando que essa estratégia é muito benéfica para a sociedade e para o incentivo à cultura da paz.

“O evento é uma oportunidade de reunirmos um número expressivo de processos judiciais e demandas pré-processuais, para a realização de audiências e sessões de conciliação e mediação. Com a finalidade de repetir o sucesso dos anos anteriores, convido os colegas magistrados de todo o estado, os servidores e os colaboradores a se engajarem nesta importante iniciativa, que beneficiará inúmeros jurisdicionados através da resolução consensual de conflitos por meio do diálogo”, declarou o coordenador da Conciliação do TJPE, desembargador Erik Simões.



