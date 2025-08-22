Sex, 22 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Inclusão

Semana Estadual da Pessoa com Deficiência prega inclusão em programação especial

A iniciativa começou na quinta-feira (21) e comemora 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão

Reportar Erro
Semana Estadual da Deficiência vai até o dia 29 de agostoSemana Estadual da Deficiência vai até o dia 29 de agosto - Foto: Banco de Imagens/SJDH

Com uma série de ações em todo o estado de Pernambuco, a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência começou nessa quinta-feira (21) com uma programação especial, que conta com exposições, debates, caminhadas e apresentações culturais.

A semana tem o tema “A Lei Brasileira de Inclusão é 10: Nenhum Direito a Menos” e celebra os 10 anos da legislação nacional que prega a inclusão e o combate ao capacitismo.

Leia também

• Arena de Pernambuco promove evento gratuito de inclusão para pessoas com deficiência

• Prefeitura do Recife lança 24ª Semana Municipal da Pessoa Com Deficiência; veja a programação

• Recife: ação gratuita no Parque da Jaqueira oferece atividades para famílias no dia 30 de agosto

"Pernambuco foi a quinta federação do Brasil a criar legislação própria para celebrar essa semana, em que a gente reivindica, orienta, sensibiliza e conscientiza. É um chamado para o segmento de uma forma mais efetiva, em que a gente soma as lutas", explica Sunnye Rose, gerente de Políticas Educacionais da Educação Inclusiva.

As 1.072 escolas da Rede Estadual de Ensino estarão presentes com atividades durante a iniciativa, assim como os cinco Centros de Atendimento Educacional Especializados (Caee) do estado e o Centro Educacional Inclusivo Ulisses Pernambucano (Ceiup), no Recife, que também compõem a programação.

“Toda a rede vai estar mobilizada trabalhando o tema e a semana estadual de uma forma uniforme, respeitando as especificidades de cada região e de cada localidade”, reforça Sunnye.

A Semana Estadual de Deficiência, que vai até a próxima sexta-feira (29), é uma realização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE).

Confira, a seguir, a programação completa: 

22/08

Recreação de pais e filhos
Local: Centro de Atendimento Educacional Especializado de Garanhuns (Caeeg)
Manhã 

Ação na GRE Sertão do Moxotó Ipanema (Arcoverde)
Manhã

Mesa redonda "10 anos da Lei Brasileira de Inclusão" 
Local: Auditório da GRE Recife Norte 
08h às 12h

25/08

Roda da Inclusão - Estratégias de comunicação: utilizado a CAA de baixa tecnologia.
Local: Sede da GRE Mata Norte

Ação da GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro)
Local: Auditório da ETE José Humberto de Moura Cavalcanti 
8h

Apresentações do CEIUP no Conservatório Pernambucano de Música
Manhã

Palestra de Primeiros Socorros
Local: Caeeg
Manhã 

Compartilhamento de práticas exitosas do AEE
Local: auditório da GRE Recife Norte
08 às 12h

26/08

Ação do Núcleo de Alimentação da GRE Recife Norte 

Local: Ceiup
Manhã

1º Congresso do Caeeg

Local: Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)
8h

Culminância da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e do Agosto Literário 
Local: Erefem Joaquim Xavier de Brito 
Tarde

27/08

1º Congresso do Caeeg

Local: Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)
8h

Apresentação do grupos de compositores e foliões 
Local: Ceiup
Manhã 

Oficina de Libras
Local: auditório da ETE Almirante Soares Dutra
08 às 12h

Compartilhamento de práticas exitosas do AEE
Local: auditório da da ETE Almirante Soares Dutra
13h às 16h

Evento da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência da GRE Metropolitana Sul
Local: auditório da ETE Alcides do Nascimento Lins
Manhã

28/08

Festival de Artes e Talentos da Educação Inclusiva 
Local: sede da GRE Mata Norte

Caminhada da Inclusão 
Local: Erem Jerônimo Gueiros (Canhotinho) 
8h

Palestra “Papel de mãe: o estigma da mãe atípica, trajetórias, desafios e superações”
Local: Ceiup
Manhã 

Diálogo com mães atípicas 
Local: Casa Ufape (Garanhus)
14h

Palestra “Acessibilidade e Inclusão: unindo pontes para uma Ipojuca mais justa e participativa”
Local: Prédio da Orquestra Criança Cidadã 
Manhã 

Encerramento da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência da GRE Recife Norte - exibição de filme acessível e debate
Local: Cinema do Museu - Fundaj
8h às 12h

29/08
Caminhada da Inclusão 
Local: Sede da GRE Agreste Meridional - Garanhuns 
8h 

Oficina de Braile 
Local: CAEER
8h às 12h

Formatura do curso de Libras da GRE Metropolitana Sul
Local: auditório da GRE 
18h 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter