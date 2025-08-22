Semana Estadual da Pessoa com Deficiência prega inclusão em programação especial
A iniciativa começou na quinta-feira (21) e comemora 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão
Com uma série de ações em todo o estado de Pernambuco, a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência começou nessa quinta-feira (21) com uma programação especial, que conta com exposições, debates, caminhadas e apresentações culturais.
A semana tem o tema “A Lei Brasileira de Inclusão é 10: Nenhum Direito a Menos” e celebra os 10 anos da legislação nacional que prega a inclusão e o combate ao capacitismo.
"Pernambuco foi a quinta federação do Brasil a criar legislação própria para celebrar essa semana, em que a gente reivindica, orienta, sensibiliza e conscientiza. É um chamado para o segmento de uma forma mais efetiva, em que a gente soma as lutas", explica Sunnye Rose, gerente de Políticas Educacionais da Educação Inclusiva.
As 1.072 escolas da Rede Estadual de Ensino estarão presentes com atividades durante a iniciativa, assim como os cinco Centros de Atendimento Educacional Especializados (Caee) do estado e o Centro Educacional Inclusivo Ulisses Pernambucano (Ceiup), no Recife, que também compõem a programação.
“Toda a rede vai estar mobilizada trabalhando o tema e a semana estadual de uma forma uniforme, respeitando as especificidades de cada região e de cada localidade”, reforça Sunnye.
A Semana Estadual de Deficiência, que vai até a próxima sexta-feira (29), é uma realização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE).
Confira, a seguir, a programação completa:
22/08
Recreação de pais e filhos
Local: Centro de Atendimento Educacional Especializado de Garanhuns (Caeeg)
Manhã
Ação na GRE Sertão do Moxotó Ipanema (Arcoverde)
Manhã
Mesa redonda "10 anos da Lei Brasileira de Inclusão"
Local: Auditório da GRE Recife Norte
08h às 12h
25/08
Roda da Inclusão - Estratégias de comunicação: utilizado a CAA de baixa tecnologia.
Local: Sede da GRE Mata Norte
Ação da GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro)
Local: Auditório da ETE José Humberto de Moura Cavalcanti
8h
Apresentações do CEIUP no Conservatório Pernambucano de Música
Manhã
Palestra de Primeiros Socorros
Local: Caeeg
Manhã
Compartilhamento de práticas exitosas do AEE
Local: auditório da GRE Recife Norte
08 às 12h
26/08
Ação do Núcleo de Alimentação da GRE Recife Norte
Local: Ceiup
Manhã
1º Congresso do Caeeg
Local: Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)
8h
Culminância da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e do Agosto Literário
Local: Erefem Joaquim Xavier de Brito
Tarde
27/08
1º Congresso do Caeeg
Local: Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)
8h
Apresentação do grupos de compositores e foliões
Local: Ceiup
Manhã
Oficina de Libras
Local: auditório da ETE Almirante Soares Dutra
08 às 12h
Compartilhamento de práticas exitosas do AEE
Local: auditório da da ETE Almirante Soares Dutra
13h às 16h
Evento da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência da GRE Metropolitana Sul
Local: auditório da ETE Alcides do Nascimento Lins
Manhã
28/08
Festival de Artes e Talentos da Educação Inclusiva
Local: sede da GRE Mata Norte
Caminhada da Inclusão
Local: Erem Jerônimo Gueiros (Canhotinho)
8h
Palestra “Papel de mãe: o estigma da mãe atípica, trajetórias, desafios e superações”
Local: Ceiup
Manhã
Diálogo com mães atípicas
Local: Casa Ufape (Garanhus)
14h
Palestra “Acessibilidade e Inclusão: unindo pontes para uma Ipojuca mais justa e participativa”
Local: Prédio da Orquestra Criança Cidadã
Manhã
Encerramento da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência da GRE Recife Norte - exibição de filme acessível e debate
Local: Cinema do Museu - Fundaj
8h às 12h
29/08
Caminhada da Inclusão
Local: Sede da GRE Agreste Meridional - Garanhuns
8h
Oficina de Braile
Local: CAEER
8h às 12h
Formatura do curso de Libras da GRE Metropolitana Sul
Local: auditório da GRE
18h