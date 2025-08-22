A- A+

Inclusão Semana Estadual da Pessoa com Deficiência prega inclusão em programação especial A iniciativa começou na quinta-feira (21) e comemora 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão

Com uma série de ações em todo o estado de Pernambuco, a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência começou nessa quinta-feira (21) com uma programação especial, que conta com exposições, debates, caminhadas e apresentações culturais.

A semana tem o tema “A Lei Brasileira de Inclusão é 10: Nenhum Direito a Menos” e celebra os 10 anos da legislação nacional que prega a inclusão e o combate ao capacitismo.

"Pernambuco foi a quinta federação do Brasil a criar legislação própria para celebrar essa semana, em que a gente reivindica, orienta, sensibiliza e conscientiza. É um chamado para o segmento de uma forma mais efetiva, em que a gente soma as lutas", explica Sunnye Rose, gerente de Políticas Educacionais da Educação Inclusiva.



As 1.072 escolas da Rede Estadual de Ensino estarão presentes com atividades durante a iniciativa, assim como os cinco Centros de Atendimento Educacional Especializados (Caee) do estado e o Centro Educacional Inclusivo Ulisses Pernambucano (Ceiup), no Recife, que também compõem a programação.

“Toda a rede vai estar mobilizada trabalhando o tema e a semana estadual de uma forma uniforme, respeitando as especificidades de cada região e de cada localidade”, reforça Sunnye.

A Semana Estadual de Deficiência, que vai até a próxima sexta-feira (29), é uma realização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE).



Confira, a seguir, a programação completa:



22/08

Recreação de pais e filhos

Local: Centro de Atendimento Educacional Especializado de Garanhuns (Caeeg)

Manhã

Ação na GRE Sertão do Moxotó Ipanema (Arcoverde)

Manhã

Mesa redonda "10 anos da Lei Brasileira de Inclusão"

Local: Auditório da GRE Recife Norte

08h às 12h

25/08

Roda da Inclusão - Estratégias de comunicação: utilizado a CAA de baixa tecnologia.

Local: Sede da GRE Mata Norte

Ação da GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro)

Local: Auditório da ETE José Humberto de Moura Cavalcanti

8h

Apresentações do CEIUP no Conservatório Pernambucano de Música

Manhã

Palestra de Primeiros Socorros

Local: Caeeg

Manhã

Compartilhamento de práticas exitosas do AEE

Local: auditório da GRE Recife Norte

08 às 12h

26/08

Ação do Núcleo de Alimentação da GRE Recife Norte

Local: Ceiup

Manhã

1º Congresso do Caeeg

Local: Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)

8h

Culminância da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e do Agosto Literário

Local: Erefem Joaquim Xavier de Brito

Tarde



27/08

1º Congresso do Caeeg

Local: Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)

8h

Apresentação do grupos de compositores e foliões

Local: Ceiup

Manhã

Oficina de Libras

Local: auditório da ETE Almirante Soares Dutra

08 às 12h

Compartilhamento de práticas exitosas do AEE

Local: auditório da da ETE Almirante Soares Dutra

13h às 16h

Evento da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência da GRE Metropolitana Sul

Local: auditório da ETE Alcides do Nascimento Lins

Manhã



28/08

Festival de Artes e Talentos da Educação Inclusiva

Local: sede da GRE Mata Norte

Caminhada da Inclusão

Local: Erem Jerônimo Gueiros (Canhotinho)

8h

Palestra “Papel de mãe: o estigma da mãe atípica, trajetórias, desafios e superações”

Local: Ceiup

Manhã

Diálogo com mães atípicas

Local: Casa Ufape (Garanhus)

14h

Palestra “Acessibilidade e Inclusão: unindo pontes para uma Ipojuca mais justa e participativa”

Local: Prédio da Orquestra Criança Cidadã

Manhã

Encerramento da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência da GRE Recife Norte - exibição de filme acessível e debate

Local: Cinema do Museu - Fundaj

8h às 12h



29/08

Caminhada da Inclusão

Local: Sede da GRE Agreste Meridional - Garanhuns

8h

Oficina de Braile

Local: CAEER

8h às 12h

Formatura do curso de Libras da GRE Metropolitana Sul

Local: auditório da GRE

18h

Veja também