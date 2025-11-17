Semana final da COP30 começa com reunião em busca por consenso
Participantes de alto escalão discutem temas delicados nesta segunda
A COP30 entra na semana final com a chegada de representantes de alto escalão e expectativa de negociações climáticas aceleradas. Cerca de 160 ministros e outros representantes dos países se reúnem na plenária de alto nível, nesta segunda-feira (17).
A busca é por consenso em temas delicados como financiamento para ações climáticas, parâmetros de adaptação e formas de implementar e monitorar as metas de redução de emissões de gases que causam o aquecimento global.
A plenária foi aberta pelo vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. As discussões dessa semana ocorrem no âmbito político com representantes de alto escalão, como ministros de meio ambiente, que podem definir os acordos a serem fechados na conferência.
Leia também
• "Síndrome de vira-lata": ministro do Turismo rebate críticas à COP30
• Na COP30, Alckmin reforça meta de desmatamento zero e diz que Brasil reconhece responsabilidades
• Chefe da ONU para o Clima pede aos negociadores na COP30 para 'não perder tempo com obstruções'
“O tempo das promessas já passou. Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram com o problema", pontuou Alckmin, na abertura da plenária..
"Esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. O momento em que o discurso se transforma em ação concreta, em que deixamos de debater metas e, todos nós, passamos a cumpri-las”, disse acrescentou.
Os negociadores relatam que registraram avanços significativos em muitos pontos da agenda de 145 itens já acordados.
“À medida que as negociações passam do nível técnico para o político, as discussões se intensificam sobre adaptação, transição justa, financiamento climático e outras questões que exigem consenso até o final da semana”, diz o boletim da organização da COP.
A segunda semana começa com foco unificador: colocar a natureza no centro da ação climática. Isso significa fortalecer compromissos para proteger florestas, garantir os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais, e expandir soluções baseadas na natureza como pilares essenciais do progresso global.
Dentro da agenda de discussões há expectativa sobre a definição de indicadores de adaptação climática. Uma lista final de até cem indicadores, abrangendo dimensões nacionais, temáticas e de meios de implementação, como financiamento, capacitação e tecnologia está na mesa de negociação.
Entre os pontos que serão debatidos também estão os direitos e a liderança dos povos indígenas e afrodescendentes e sobre como a governança indígena pode fortalecer mecanismos emergentes de financiamento climático.
Além disso, dois temas que não estavam na órbita de discussões por não terem obtido consenso conseguiram avançar: a elaboração de mapas do caminho para o fim gradual dos combustíveis fosseis e para o desmatamento zero.
A definição sobre fontes de financiamento climático permanece como um dos pontos críticos que precisa ser destravado. Vários debates estão previstos para tentar conseguir o consenso sobre as fontes de financiamento.
Um dos temas é a implementação do Artigo 9.1 do Acordo de Paris. O item, que não consta da Agenda de Ação, diz que os países desenvolvidos devem prover recursos financeiros para assistir as partes em desenvolvimento na redução de emissões e na adaptação climática.
Na COP29, em Baku, o valor do financiamento climático ficou definido em US$ 300 bilhões anuais, considerado muito insuficiente. As presidências da COP30 e COP29 chegaram a formular uma proposta para mobilizar recursos de até US$ 1,3 trilhão ao ano, mas não é certo que compromissos nessa escala avancem nesta edição da conferência. O volume é considerado pelos países em desenvolvimento como necessário para a implementação de uma agenda de mitigação da crise emergência climática.