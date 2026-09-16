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JUSTIÇA Semana Nacional da Conciliação abre inscrições em Pernambuco nesta quarta-feira (16) Iniciativa do CNJ e do TJPE terá atendimentos presenciais e virtuais para diferentes tipos de conflitos

As inscrições para a XXI Semana Nacional da Conciliação iniciam nesta quarta-feira (16) e seguem até 5 de outubro.

Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), e demais tribunais do país, a iniciativa será realizada de 3 a 6 de novembro, com o objetivo de incentivar a solução consensual de conflitos.

Ao longo da programação, poderão ser analisadas demandas relacionadas às varas cíveis, como questões de vizinhança, acidentes de veículos, cobrança de taxas condominiais, mensalidades escolares e débitos com planos de saúde.

Também estão incluídos conflitos familiares, como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, regulamentação de visitas, dissolução de união estável e partilha de bens.

Demandas envolvendo direito do consumidor, sucessão e questões empresariais também poderão ser encaminhadas para as sessões de conciliação.

Os atendimentos vão ocorrer presencial ou virtualmente, conforme o caso, em diferentes unidades da Justiça pernambucana durante o período da iniciativa.

Como participar?

As sessões serão realizadas nas Varas Cíveis e Criminais, nos Juizados Cíveis e Criminais, nas Casas de Justiça e Cidadania, nas unidades do Proendividados e nos 30 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) de Pernambuco.

A programação também contará com a participação das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.

A iniciativa tem o intuito de ampliar o acesso a mecanismos que permitam às partes construir acordos para resolver disputas sem depender de um julgamento prolongado.

Os interessados que não possuírem processo em andamento na Justiça pode procurar o Cejusc mais próximo para solicitar o agendamento de uma sessão de conciliação.

Os telefones, endereços e e-mails das unidades estão disponíveis na página do TJPE dedicada aos centros.

Já as pessoas que possuem processos em andamento devem preencher o formulário de inscrição disponível no portal do TJPE ou procurar diretamente a vara responsável pelo processo.

A solicitação será analisada e, caso a demanda seja selecionada, as partes receberão informações sobre a data, o horário e o local da sessão.

Conciliação

A conciliação permite que as partes envolvidas em uma disputa busquem conjuntamente uma solução para o conflito, sem a necessidade de aguardar um julgamento.

A prática faz parte dos métodos autocompositivos utilizados pelo Judiciário para estimular acordos entre os envolvidos. A Semana Nacional da Conciliação concentra esforços dos tribunais para ampliar o acesso à solução consensual de conflitos e incentivar a utilização de mecanismos de diálogo.

Em Pernambuco, a mobilização ocorre em diferentes unidades, possibilitando que demandas de diversas áreas sejam encaminhadas para tentativa de acordo.

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