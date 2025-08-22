Semana Nacional da Pessoa com Deficiência: Sedepe promove atividades em evento na segunda-feira (25)
Casa do Trabalhador do Recife, na Boa Vista, será a sede do evento que contará com palestras de especialistas
Em meio às ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a Casa do Trabalhador do Recife, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e de Empreendedorismo, realiza uma programação especial na segunda-feira (25), na sede localizada na rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, na área central da cidade.
O evento tem início às 7h e vai até às 17h e terá a participação de especialistas com palestras, além de serviços voltados para emprego e formação profissional.
A iniciativa reforça a importância da conscientização sobre a inclusão e de ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência.
"A inclusão é um compromisso que precisa sair do discurso e se transformar em ações concretas. A Semana da Pessoa com Deficiência é uma oportunidade de reafirmar nosso papel na construção de um mercado de trabalho mais justo e acessível para todos", afirmou Manuca, secretário de Desenvolvimento Profissional e de Empreendedorismo.
Serão oferecidos durante o Dia D:
Atendimento ao trabalhador com atualização de cadastro no IMO;
Encaminhamentos para processos seletivos e oferta de vagas específicas;
Orientação para elaboração de currículos e orientação profissional;
Informações sobre formalização como Microempreendedor Individual (MEI);
Serviço
Dia D - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Data: 25 de agosto de 2025
Horário: 7h às 17h
Local: Casa do Trabalhador – Rua da Aurora, nº 425, Boa Vista, Recife – PE