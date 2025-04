A- A+

Serviços Semana Nacional da Saúde: TJPE promove evento de conscientização e atendimento gratuito à população Evento acontece no Fórum do Recife, na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, e segue do dia 7 até o dia 11 de abril

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) recebe, a partir da próxima segunda-feira (7) até o dia 11 de abril, a Semana Nacional da Saúde, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O evento acontecerá no Fórum do Recife, na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, e contará com debates e discussões interdisciplinares sobre a judicialização da saúde e sua integração com o sistema de justiça, para os cidadãos, contando também com serviços e exames de saúde para toda a população de forma gratuita.

A abertura do evento acontece às 8h30, no auditório do fórum, no segundo andar do prédio.

Semana Nacional da Saúde

A Semana Nacional da Saúde foi instituída pelo CNJ por meio da Resolução nº 576/2024, como um evento permanente no calendário do Poder Judiciário.

A iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização sobre o direito à saúde, incentivar práticas preventivas e fomentar a cooperação interinstitucional para a melhoria do acesso e da prestação de serviços de saúde no Brasil.

Durante todo o evento, a população poderá realizar, das 8h às 14h, serviços de aferição de pressão arterial, exames oftalmológicos, testes rápidos de glicemia e orientações sobre saúde preventiva.

Além disso, a população terá acesso a 200 doses de vacina contra Covid-19 e Influenza nos dias 8 e 9, e contará com a disponibilidade de 80 testes de mamografia no dia 10 de abril.

A abertura do evento, no dia 7, contará com o lançamento do Subcomitê de Saúde Suplementar, que vai proporcionar o diálogo interinstitucional entre os diversos atores envolvidos na judicialização da saúde suplementar. O primeiro dia será iniciado com o painel “Saúde e Bem-estar” e, no dia seguinte, com o painel “Saúde Mental”.

No dia 10, haverá o painel “TEA - Transtorno do Espectro Autista” e, no último dia, os trabalhos se encerram com o painel “Saúde da Mulher”. As mesas redondas do evento acontecerão no auditório do Fórum do Recife, das 9h às 12h.

Confira a programação completa e os outros serviçoes oferecidos pelo evento evento clicando aqui.





