Prevenção Semana Nacional de Redução de Desastres mobiliza ações educativas em Pernambuco SEPDEC promove atividades em quatro municípios para fortalecer a cultura da prevenção e a percepção de risco

Entre os dias 13 e 17 de outubro, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC) realiza a Semana Nacional de Redução de Desastres 2025. A programação inclui atividades educativas, simulados e debates técnicos em Goiana, Cupira, Camaragibe e Igarassu, nas regiões Metropolitana e Agreste.

Cultura de prevenção

Segundo o secretário executivo coronel Clóvis Ramalho, o evento busca sensibilizar a população.

“A Semana Nacional de Redução de Desastres tem o propósito de ampliar o senso de percepção de risco da população, estimulando uma mudança de cultura baseada em atitudes preventivas e preparatórias”, destacou.

A coordenadora da Escola de Defesa Civil de Pernambuco, major Agilana Inojosa, reforçou o caráter inclusivo da programação.

“É uma semana que envolve a sociedade como um todo, para que possamos discutir, compreender e reduzir os danos causados pelos desastres em Pernambuco”, afirmou.

Programação

A abertura será em Goiana, no dia 13, com o Treinamento em Limpeza de Óleo em Praias, conduzido pelo IBAMA-PE. No dia 15, Cupira recebe o Seminário Técnico Acadêmico, com participação de especialistas da Fiocruz, SENAI e Defesa Civil Nacional. No dia 16, em Camaragibe, haverá a peça infantil “Lixo no Lixo”, e o encerramento acontece em Igarassu, no dia 17, com atividades voltadas ao público infantil e demonstrações das forças de segurança.

Serviço

Semana Nacional de Redução de Desastres 2025

13/10 - Goiana - Treinamento em Limpeza de Óleo em Praias (8h às 17h)

15/10 - Cupira - Seminário Técnico Acadêmico e Prêmio Defesa Civil em Ação (8h às 17h)

16/10 - Camaragibe - Peça “Lixo no Lixo” no Teatro Bianor (8h30 às 10h30)

17/10 - Igarassu - Evento Alusivo ao Dia das Crianças no Complexo Poliesportivo Alfredo Bandeira de Melo (8h às 13h)

Com informações da assessoria

