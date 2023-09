Semana Nacional de Trânsito: Parque da Macaxeira recebe exposição de viaturas e helicóptero

A- A+

O Parque da Macaxeira, no bairro de mesmo nome na Zona Norte do Recife, recebe, neste domingo (24), das 15h às 19h, um evento especial dedicado à conscientização e segurança viária. Em celebração à Semana Nacional de Trânsito 2023, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou uma exposição de viaturas operacionais e oficinas educativas, reunindo diversos órgãos de trânsito para interagir com a comunidade local.

A iniciativa visa disseminar informações sobre boas práticas no trânsito e promover uma interação positiva entre as autoridades de trânsito e a população, especialmente as famílias que frequentam o Parque da Macaxeira.

A exposição conta com uma variedade de veículos e equipamentos utilizados no patrulhamento e controle do tráfego, incluindo viaturas de quatro rodas, motocicletas e até mesmo um helicóptero. Os visitantes puderam conhecer de perto esses veículos e compreender melhor como eles contribuem para a segurança nas estradas.

Uma das atrações mais populares será a apresentação dos cães farejadores, treinados para auxiliar nas operações de fiscalização e busca de drogas e explosivos em veículos.

Além da exposição, serão realizadas oficinas temáticas durante o evento. As oficinas abordam uma variedade de tópicos, desde o uso adequado de dispositivos de segurança, como cintos de segurança e capacetes, até dicas para dirigir de maneira responsável e evitar comportamentos de risco.

Diversos órgãos de trânsito estarão presentes, incluindo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Operação Lei Seca, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Departamento de Trânsito de Pernambuco (Depatran) e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat).

